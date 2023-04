Ha muerto Sánchez Dragó: el muerto al hoyo y el vivo al bollo

Ha muerto Fernando Sánchez Dragó y eso es algo que debemos lamentar. Se pueden decir muchas cosas de él; malas, buenas y regulares. Como escritor, personalmente, creo que era muy flojo por su pedantería, por su falsa profundidad y por escribir para construir un ego descomunal. Como persona, conozco detalles por los que se le critican y que él mismo hizo públicos (por lo que no hay duda de su existencia) que causan estupor y enorme rechazo, aunque no le conocí a fondo (coincidimos un par de veces tomando café) y por tanto no puedo decir nada al respecto. Sea como sea, conviene no alegrarse de la muerte de nadie. Lamentablemente, las redes están echando humo para despedir con honores y sin ellos al escritor y periodista.

Lo que más me sorprende es el uso estúpido y casi criminal que intentan hacer algunos de los seguidores de Sánchez Dragó y que se declaran, sin tapujos, negacionistas; es decir, son los que dicen que la Covid-19 es una invención y que las vacunas han sido la causa de la muerte de millones de personas. De todos esos, ya les digo yo que no han leído ni un libro de Sánchez Dragó; se lo garantizo. Algunos de estos iluminados, dicen que otros creerán que Sánchez Dragó ha muerto por ser mayor y no por haberse vacunado (tres dosis); y que si no ha muerto antes es porque dijo no a la cuarta dosis, que es una víctima más de un genocidio brutal del que no nos queremos enterar los demás porque somos unos borregos.

Es asombroso que estos sujetos sigan dando la turra con el asunto de las vacunas. Creen que tienen una información preciosa que les hace estar por encima de los demás sin saber que lo que tienen es un lío en la cabeza del tamaño del Sánchez Pizjuán. Da igual si muere un anciano, un joven en accidente de tráfico o una mujer a causa de un cáncer de mama. La culpa es de las vacunas porque si no es así se les acaba la fiesta y vuelven a ser igual de simples e ignorantes que antes de descubrir las vacunas asesinas, el terraplanismo o los aviones echando productos químicos sobre las ciudades para que seamos más tontos que pichote.

Las muertes hay que lamentarlas siempre. Las muertes no hay que utilizarlas nunca buscando beneficios absurdos y raquíticos. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. No hay más. Por cierto, la tierra no es plana, ni los aviones comerciales arrojan productos químicos sobre la población, ni las vacunas son el instrumento de ninguna matanza a nivel planetario.