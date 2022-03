Desde ayer, España parece que tiene más hombres que nunca capaces de defender a una mujer dando hostias, si hiciera falta, porque algún gilipollas como el cómico Chris Rock se burlara o hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa, como hizo el citado actor con la del también comediante Will Smith. No era el momento de cruzarle la cara al tipo que ofendió a su compañera, pero le hirvió la sangre y lo hizo. Luego pidió disculpas y echó unas lagrimitas, pero le dio la torta ante mil millones de personas del mundo entero.

La verdad es que después de ver cómo un criminal como Putin invade un país y mata a sus habitantes como si matara a hormigas, lo del incidente de la Gala de los Óscar fue una anécdota sin la menor importancia. Cierto es que no se pueden perder los papeles de esa forma y menos en una gala de tanta repercusión mundial. Leí cosas el pasado lunes, y anoche mismo, que me espantaron. A lo mejor es que todos estamos excesivamente nerviosos por lo que está ocurriendo en el mundo, que no es poco.

Aquí mismo, en España. Un país, por cierto, donde muchos de los machitos que han salido diciendo que le hubieran partido la cabeza a Chris habrán maltratado a sus parejas, porque somos un país con unos números de maltrato machista que dan miedo. Para mí lo de Smith fue un ataque de celos, porque parece ser que se la tenía guardada por un tonteo con su esposa, Jada Pinkett, o al menos es lo que se ha contado, que tuvieron un lío. Esto explicaría la violencia de Will Smith, un hombre simpático y, según la opinión de quienes le conocen bien, absolutamente incapaz de algo así. Nadie es capaz hasta que lo hace. Un día, algo saca de ti lo que ni sabes que tienes y la lías.

Existe el arrebato, la furia, y eso fue lo que le pasó al genial actor estadounidense: que un bocazas lo sacó de sus casillas. Luego vino lo demás, la locura, millones de personas opinando en todo el mundo, pijas rojas poniéndolo de machista, cavernícola y mil cosas más. ¿Y si ha vuelto el hombre? Sí, que de eso nadie ha hablado. El hombre que abofetea por amor. El macho ibérico a la americana. Te metes con mi mujer y te rompo la puta cabeza. Yo que tú no lo haría, forastero. Los cementerios están llenos de bocazas que ofendieron a mujeres. Lo raro es que el genio negro no le partiera los dientes a Chris, como hubiera hecho el cantante José Manuel Soto, que lo ha dicho en Twitter: “Debo ser muy machista, si mi mujer estuviera enferma y un imbécil se burla de ella para hacerse el gracioso, ese no mastica bien en una temporada”. El hombre de pelo en pecho ha vuelto. Se acabaron las mariconadas.