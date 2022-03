La luz superará hoy por primera vez la barrera de los 500 euros el megavatio. No tengo ni idea de lo que es un megavatio, pero tiene que ser la repera para que nos cueste la mitad de un sueldo mensual cortito con sifón. Dicen los expertos que a las ocho de la tarde habrá un pico de 700 euros, que es un pico, la verdad. Si gobernara la derecha ya habrían salido los sindicatos y la izquierda radical a la calle a meterle fuego a todo y no precisamente para alumbrarnos gratis. En Puerto Serrano, un pueblo de Cádiz, sucedió una anécdota muy graciosa hace muchas décadas. Un vecino de esta preciosa villa se fue a trabajar a una fundición de Alemania, con tan mala suerte que una chispa de acero fundido le vació un ojo. La empresa le dio dos opciones al pobre hombre: una, recibir un millón de pesetas como indemnización. La otra, ponerle un ojo nuevo. Llamó a su mujer y la puso en antecedentes. Y le dijo la parienta: “Mira, Antonio, para lo que hay que ver en Puerto Serrano, coge el kilo de billetes y te vienes”. Lo mismo digo yo con el atraco de la luz: para lo que hay que ver en España, que se metan las bombillas por donde les quepan. Hágase la oscuridad, compren velas, enciendan hogueras y no escuchen la radio. Apuren los congeladores y apáguenlos, metan la sandía y las litronas en el pozo o construyan una arqueta en el sitio más húmedo de la casa. Apaguen el diferencial, vendan las lámparas a la chatarrería más cercana, recuperen la vieja máquina de escribir y tiren el ordenador por la ventana. Cojan una maza y rompan el televisor en mil pedazos a la hora del programa de Risto Mejide y Dani Mateo. A freír espárragos los informativos, lean viejas novelas y añejos tebeos, váyanse al campo a pasear y disfruten de la luz del sol, que todavía es gratis. Cuenten cuentos a sus nietos en un parque, séquense el pelo con un soplillo de palma, échenle el móvil a los perros y hagan el gazpacho en cuencos de barro. Laven la ropa en el viejo lebrillo de la abuela, alivien el frío dando carrerillas o vuelvan a la copa de cisco o picón. Dejen el coche en el garaje, calienten el agua en un cubo de lata y hagan el amor a oscuras, que es más excitante, porque los orgasmos ciegos son los más intensos y largos. Manden a la mierda a estos mangantes. Total, para lo que hay que ver y oír: a una ministra española hablando de “diplomacia de precisión” mientras un sicópata hijo de puta destroza a un país entero y mata a sus habitantes, mejor estar a oscuras. Ojos que no ven, corazón que no siente.