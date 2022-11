Halloween, santos, Navidades, sevillanía

No me gusta esa sevillanía que se cree que vive en lo mejó der mundo porque eso cualquiera con dos dedos de frente sabe que es falso. Esta ciudad es encantadora, entrañable para quienes hemos nacido en ella y hemos tenido una niñez y una juventud feliz y apasionante, pero todavía no es en absoluto la de mente abierta, la ciudad abierta, aquí piden demasiado el carné de identidad. Rechazo esa sevillanía de la indolencia, de la ortodoxia, incluso de la cobardía, la que utiliza a Sevilla como un eterno claustro materno por temor al cambio y a lo desconocido. La sevillanía que no ha pasado más allá de Matalascañas y aun así sienta cátedra. Esa sevillanía es el peor enemigo de Sevilla, una capital que prospera a pesar de la sevillanía.

Me han llegado videos y otros mensajes con motivo del pasado Halloween en los que se me invitaba a rechazar esa fiesta porque es anglosajona y a comer castañas. En lugar de pensar en calabazas, castañas que es “lo nuestro”. Al margen de que el origen de Halloween no está en Estados Unidos sino que se encuentra en la cultura celta, sin ir más lejos, no sé por qué tiene que resultar antagónico el hecho de comer castañas con celebrar la noche de los muertos y que la chavalería se lo pase bien en el colegio, en casa y con los amigos por la calle. Para una vez que no se entregan en cuerpo y alma a los smartphones encima no vamos a aguarles la fiesta. La extrema violencia que hemos sufrido no ha sido culpa de Halloween sino de una sociedad mediática tóxica, injusta y permisiva que como siembra viento recoge tempestades.

A mí me parece que Halloween es una fiesta ideal para los ortodoxos de la sevillanía que en realidad están muertos, son inmovilistas. ¿Por qué castañas en lugar de Halloween? A lo mejor estoy cansado de que me engañen todos los años con el precio de las castañas y con que algunas salgan podridas y por menos de tres euros me compro en un chino una careta y me pongo a hacer monerías a los pies de la Giralda. El mundo es grande y plural y por fortuna no se acaba en la calle Sierpes y menos en Tetuán que es una calle como cientos de calles que existen por el mundo, llena de sucursales de multinacionales que para implantarse no dudan en tirar abajo un teatro como el San Fernando.

El que no quiera Halloween que pase olímpicamente de la fiesta, el que crea que las Navidades son unas fechas para el consumo desmedido que no consuma, que se quede en casa o que pasee por la calle sabiendo que toda esa algarabía consumista no va con él ni con su sevillanía ni con su progrerío anticonsumista. Puede incluso marcharse de ejercicios espirituales o dedicarse a leer libros auténticamente progresistas para que le puedan llamar progresista con todas las letras en lugar de progre de pacotilla.

El que quiera visitar a sus fieles difuntos o celebrar el día de todos los santos que lo haga y el que no que deje en paz hacerlo a los amantes de las tradiciones y a los de la sevillanía. En Sevilla vamos a visitar a nuestros muertecitos y les presentamos nuestros respetos como ya hacían los neandertales. Así actúan los de la sevillanía y miles de sevillanos que para mi gusto son dos grupos diferentes. Y otros miles deciden que eso no va con ellos. Espero que algún día seamos una ciudad tan grande e importante que la Feria de Abril y la Semana Santa sean actividades que se celebren en una zona de la ciudad concreta mientras que habitantes de esas zonas y de otras lo vean como algo típico, lejano, y prefieran irse de vacaciones o seguir trabajando sin que los molesten.