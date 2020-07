Harto de Pablo Iglesias y de la Covid-19. Hablemos de cosas serias

El pasado es el recipiente en el que vamos acumulando lo que somos. Cualquier respuesta la encontramos allí. Cómo hemos llegado a ser de este modo, por qué no tenemos aquello, la explicación a nuestros fracasos, el aplauso propio al éxito que nos mantiene a flote, todo. Conviene no perder de vista que es así. Tendemos a olvidar lo que nos interesa. Gran error. Aquello por lo que nos sentimos mal es lo que nos llevó a ser felices. Cada etapa, cada detalle, es el negativo de nuestra existencia.

Recuerdo que, siendo un chaval, viajé a Toledo para pasar parte del verano con mi abuela. Las diferencias con los chicos de allí eran grandes. Por ejemplo, nadie aspiraba a estudiar. A mí me gustaba y soñaba con la posibilidad de poder contar algún día estas historias o de escribir novelas. Todo me resultaba extraño. Y recuerdo, también, que aquel verano lo pasé en casa. Charlaba con mi abuela, con sus vecinas (la casa formaba parte de un viejo patio de vecinos que salían cuando caía el sol, se sentaban en una silla y cambiaban impresiones). Supongo que hice aquello porque no entendía bien lo que hacían otros niños o por pura arrogancia. Ese año dejé de ser Gabriel para convertirme en ‘el madrileño’. Era algo así como decirme que era un idiota que se creía más que el resto por el hecho de estudiar y leer libros que eran un tostón. Y ese año fue el último que pasé el verano en Toledo. Eso me hizo sentir mal, creía que había dado la espalda a unos muchachos por algo estúpido. Realmente, me hacían feliz durante el tiempo que pasaba con ellos y jamás se cerraron como yo hice. Lo sigo pensando. Pero he llegado aquí porque llené el equipaje ese verano. Porque nunca se me ocurrió meter al fondo lo que no me gustaba.

Todos los errores cometidos, las cosas que hice bien, las injusticias, los gestos inservibles, dar la cara en el momento debido o no darla, todo es lo que soy. Disfrazado de un hoy que se afana por ser único. Un hoy que mientras escribo ya es pasado; ya está en la maleta; al que no pienso renunciar aunque deteste.