Hasta el gorro de las pataítas

La bulería es un palo moderno del cante flamenco, de poco más de un siglo. Siempre han existido el cante y el baile festeros, desde los inicios de este arte, llamados chuflas, jaleos jerezanos, cantiñas, alegrías, tangos o tanguillos. La bulería como palo de la baraja flamenca fue cosa de la Niña de los Peines, el Niño Medina, Manuel Vallejo y Juan Mojama. Fue Pastora Pavón la gran revolucionaria de este estilo, grabándolo con Ramón Montoya a la guitarra en 1910. Antes de esta fecha se hacían solo en fiestas y era un palo de escaso valor artístico, cantándose solo para el baile. Cante claramente gitano y fundamentalmente jerezano, aunque se cante desde hace más de un siglo en Cádiz, el Puerto de Santa María, Triana, Utrera o Lebrija, y hoy la cante cualquiera. Lo mismo que ocurrió en la etapa de la Ópera Flamenca con el fandango (1925-1955), ocurrió con la bulería en los años sesenta y setenta, con artistas como Mairena, Lebrijano, la Paquera de Jerez, la Perla de Cádiz, Terremoto, Pansequito, Turronero, Camarón y Juanito Villar. El palo se puso de moda y ahí empezó a convertirse en algo comercial y populachero. Hoy es francamente agobiante, porque además se puso de moda la pataíta por bulerías, que en las redes sociales está alcanzando un nivel de ramplonería alarmante. Quien no sepa darse una pataíta a compás, está perdido. No niego que sea un arte y que me lo paso bomba cuando veo a Perico el Pañero levantar los brazos y lograr el milagro de hacer fácil lo que es tan difícil, cantar y bailar bien por bulerías, con arte y gracia. Me repatea que estén convirtiendo la bulería festera en mercancía barata y bailándola hasta en los váteres públicos. La mayoría de quienes dan pataítas hasta en el parking de Mercadona no son capaces de cantar bien tres tarantas, dos malagueñas o una buena tanda de seguiriyas. ¿Desde cuándo no sale un disco de cante de verdad, con sentido, conocimientos y aportaciones interesantes? Creo que deberíamos empezar a poner multas a quienes se den una pataíta en la calle sin tener el arte necesario y ese dinero, que sería una fortuna, destinarlo a que no pasen fatigas los artistas mayores.