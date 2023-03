Hasta los tuétanos de este feminismo

Hace ya bastantes años, cuando empezó a usarse con relativa frecuencia este asunto del feminismo, hablábamos del tema varios profesores en la Facultad de Comunicación. Uno de ellos dijo: “por mí que llegue una mujer, se enamore de mí y me retire de trabajar, yo me quedo en casa y lo hago todo”. Ganas le dan a uno seguir aquel deseo con este griterío y este adoctrinamiento que no cesa para que haya paridad, igualdad, masturbaciones, borracheras, castración y demás ideales que se desprenden de un feminismo que ha perdido los papeles. Vamos, que ya se va a sentir uno culpable de tener testículos y pilila y de ir por la calle y que te miren como si fueras el destripador de la Creación.

De tanto machacar con un mensaje ese mensaje se vuelve contra quien machaca y gana por miedo y por insistencia, por cansancio del otro y por violencia verbal, en este caso. No vence por razonamientos sino sembrando la espiral del silencio. Aquí nadie detiene a ese feminismo de pitiminí que grita mucho y se grita entre sí mismo, un feminismo de reivindicaciones muy justas ha logrado pasar a la astracanada. Se le da la razón como a los niños enrabietados: para que le dejen a uno en paz. Vencen, pero no convencen. Y, en el mercadeo en el que estamos, vencen porque son muchos clientes: para los votos, para el marketing -poner mujeres en todas partes queda bien- y para venderles todo tipo de objetos en los comercios. Cambiar todo para que todo siga igual. Qué más da el sexo si el problema de fondo sigue siendo el mismo. El mercadeo siempre gana.

Por todo lo anterior, este feminismo creo que le está haciendo a la mujer el favor más flaco de la historia reciente de España y del mundo. El día 8, y antes y hoy y después, nos está saturando de tal manera que está generando un rencor en hombres y mujeres, un rencor que encima uno se lo calla por miedo a que te señalen como disidente, malhechor o machista. A ver si vamos a tener que pedir perdón por haber nacido varones.

Es terrible, parece ya una neurosis obsesiva, se ven machismos por todas partes, la cadena TCM de televisión -del grupo gringo Warner- estaba emitiendo el día 8 una serie de documentales donde unas mozas supuestamente expertas analizaban mensajes en el cine: todos machistas, todos patriarcales. No digo que eso no exista, por supuesto que existe, ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Que el machismo y el patriarcado opresor tienen la culpa hasta de que llueva para abajo? Pues ya estamos experimentando lo contrario, el feminismo que no cesa está logrando lo contrario, no sé cuándo estaremos en paz, que se elaboren muchas más películas, novelas, series, todo feminismo, totalitarismo total, la ley del péndulo, que se reescriba la Historia de manera que empecemos por la creencia de La Biblia, Adán nació de una costilla de Eva.

Me importa un pimiento toda esta movida, la veo como algo coyuntural en la Historia a pesar de que me moleste cantidad, es que ya parece que en lugar de feministas estoy ante un ejército de personas con envidia de pene a lo que ahora habría que añadir la envidia de vagina. Luego dicen que Freud está desfasado cuando habla tanto del sexo como base de su teoría y nosotros llevamos ya un montón de tiempo con las tetas, la menstruación, el autogustito, las penetraciones y otras muchas veleidades con las que se creen algunas que han descubierto la rueda.

Se mide el valor de las personas desde hace tiempo por la entrepierna y no por su curriculum, por su esfuerzo, por sus circunstancias vitales en general. Yo viví en una agrupación de IU cómo elaboraban una lista cremallera. Una sola mujer había en la reunión. Y hubo que tirar de mujeres a las que ni conocía ni trabajaban en política, algunas eran familiares de alguno de los presentes. Eso es una corrupción de la democracia y una vergüenza para las mujeres. Repito que yo con no comulgar con este despropósito tengo bastante. Sé a quién y a qué debo acudir para hallar explicación a lo que ocurre, sé dónde están las mujeres que merecen situarse en lo más alto. Por lo demás, puede seguir la fiesta.