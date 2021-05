Hasta que el cuerpo aguante

Un ciudadano español tiene que perderle el cariño a la mitad de lo que gana, por una u otra vía, y con la otra mitad solo puede malvivir. O sea, que si doy una conferencia y me dan 300 euros, que ya sería un milagro, el Estado se llevaría 150. Nos tienen machacados a impuestos y ahora habrá que pagar peaje en autopistas y autovías porque hay que mantenerlas en condiciones. Creía que ya las manteníamos con tantos impuestos, pero no. Habrá que pagar una tasa por vehículo para poder ir por unas autovías que se hicieron y que se han venido manteniendo hasta ahora con nuestros impuestos. Un día nos dirán que si queremos ir seguros por las calles tendremos que pagar una tasa y que si deseamos respirar un aire puro, o casi puro, igualmente. Es verdad que los impuestos hacen que tengamos un país con mejores servicios en general y que aceptamos que el Estado del Bienestar, que así lo llaman, nos saque del bolsillo la mitad de lo que ganamos.

No hay nada de lo que hagamos diariamente, nada, por lo que no tengamos que pagar. Mi madre estuvo pagando toda su vida el seguro de los muertos y hoy, cumplidos los cinco años de su muerte, sus hijos han tenido que volver a pagar para que sus huesos sigan en el camposanto otros cinco años. Y eso que pagó cincuenta entierros, no uno. Pago cientos de euros de contribución al año por vivir en el campo, donde no hay línea de autobuses, seguridad, farmacia, servicio de limpieza o una mala tasca donde tomarse un mostito. Mi último recibo de la luz ha sido de 170 euros, que para vivir solo y tener el termo de butano, es un robo a mano armada. He pagado este mes 91 euros por tener un internet de cachondeo y un móvil que a veces no me sirve de nada porque no hay buena cobertura ni aunque le ponga dos velas al Gran Poder.

Hace una semana fui al ambulatorio de La Puebla del Río, de urgencias, porque me picó un bicho y no había ese servicio. Fui entonces a uno de Coria del Río, ya con el cuerpo malo, un señor tomó nota de mis datos y me dijo que esperara en la calle, donde había veinte personas esperando también a ser atendidas, pero no en sillas o bancos, sino sentados en el suelo, personas mayores incluidas. A la hora y media, con la picadura del bicho ya como un huevo de pava, decidí irme y que me amparara Dios. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Hasta que el cuerpo aguante. Como estamos viendo en este experimento de ingeniería social que estamos viviendo, nuestra capacidad de aguante no tiene límite.