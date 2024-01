Hay pobreza intelectual y creativa

Sí, vivimos tiempos de pobreza intelectual y creativa. Lo que se inventa no es nuevo, es una adaptación refinada, de la anterior versión de lo ya inventado. Los cantantes hacen recopilatorios de sus éxitos pasados, de cuando componían canciones nuevas. Los nuevos, para forrarse, crean clichés que lo abarquen todo, quieren ser raperos, pseudo flamencos, semi rockeros, lo que sea, una mezcolanza de estilos sin definir, tratando de ser “todo”, para captar el máximo público posible.

Las supuestas nuevas composiciones, no son tales, se trata de balbuceos de chavales normalmente hispanoamericanos, que tras un ladrido o un silabeo incomprensible, incluyen alguna alusión al sexo, más conejero que erótico, y que reiteran como un golpeteo psicofónico torturante.

En otros campos, no es que pretendamos que se invente la rueda cada dos años, pero tampoco pueden considerarse creaciones en sentido estricto, inventitos que proliferan de modo explosivo, con un nacimiento muy impactante, pero una caída igual de abrupta. Solo son semejanzas de lo existente que, en efecto, acaban teniendo una vida efímera dada su escasa utilidad.

Los VTC, son como taxis, pero no son taxis; los patinetes, las bicis, las motos y los coches eléctricos, de alquiler o no; la fiebre de la comida a domicilio, las TV de plasma: más de lo mismo, algo que ya había y ya existía. Impactos que nos dejan escasa aportación pero que irrumpen sin piedad, transformando el entorno y los mercados, ocasionando convulsiones exageradas, sin una utilidad real que nos satisfaga plenamente, y desapareciendo al poco.

¿No es Amazon acaso, una venta por catálogo refinada? Pues sí, asemejada a aquella mediante las que las abuelas compraban sus máquinas de coser en los años 50. Más extendido, más eficaz, más adictivo, más global y más bestia, pero lo mismo: elija usted de un catálogo lo que guste, y se lo servimos a domicilio.

Lo que se echa de menos hoy, es la verdadera creatividad. La originalidad. La que a principios de siglo XX suscitó que, de la tracción animal se pasase al vehículo de motor que nunca se cansaba. Aquel salto que supuso, que de no haber electricidad pasase a haberla. Poder hablar mediante voz o ver la imagen transmitida por un cable. De morir víctimas de microorganismos, a vencerlos mediante una píldora del tamaño de una alubia. No era inventar el arco y la bóveda, pero no me negarán que nada tienen que ver estos saltos que vivieron los humanos de principios y mediados del siglo pasado, con la sucesión de idioteces comerciales que hoy nos endilgan, como si fuesen panacea, y que en realidad son solo herramientas para vaciarnos los bolsillos a cambio de nada. O de algo que hoy parece algo, y mañana es nada. Nos venden sensaciones, pero no soluciones. Y para sensaciones, que quieren que les diga, los abrazos de mi mujer y de mis hijos, el agua del mar en la cara navegando, la música de Paco de Lucía, la literatura de García Márquez, la plática de libros con mi amigo Julián, ya están inventadas y son gratis.