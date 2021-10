Hay que desenterrar a otra momia

Se han cumplido ya dos años de la exhumación de los restos de Franco, que sacaron del Valle de los Caídos en helicóptero, y España es otro país muy distinto, va como la seda, sin sobresaltos, con el Gobierno y la oposición en perfecto entendimiento e inmersos ya en la nueva y placentera normalidad. Pedro Sánchez ha unido al Partido Socialista logrando un abrazo con Felipe González, que no es cualquier abrazo, y por fin han echado al diputado canario Alberto Rodríguez, alias El Rastas, que, como buen demócrata, acató sin titubeos la condena del Tribunal Supremo y ni siquiera se va a querellar contra la señora Batet. Se ha desplomado la economía en el segundo trimestre, según los expertos y el Banco Central de España, pero eso es por joder, porque dinero hay de sobra, como queda claro con esos cien millones de euros que nos van a dar a los más vulnerables para que podamos poner la lavadora a una hora prudente y no dejar de ver las series turcas. Antes de que se nos acabe la nueva racha el Gobierno quiere desenterrar otra momia, seguramente la de José Antonio Primo de Rivera o la de Queipo de Llano. Cualquiera nos puede servir antes de que se nos vaya esta armonía en la que vivimos en España, con una sociedad cada día menos estresada y proyectos tan interesantes como esa escuela de “masculinidad positiva” que ha creado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para reeducar a los hombres, y que ya tenía en mente cuando meó en pleno asfalto de la Gran Vía de Murcia con las piernas abiertas, como un pistolero del oeste americano. Con la momia ya fuera del Valle de los Caídos, el Gobierno va a derogar por fin la reforma laboral de Rajoy, que es un conjunto de leyes que habrá que derribar una a una teniendo en cuenta a Bruselas, y eso no es fácil. Tranquilos, que si Yolanda Díaz, la nueva Pasionaria, lo dice, es que se podrá hacer, quiera o no la vicepresidenta Calviño. La sindicalista gallega es un grano en el culo de Pedro Sánchez, a la que ya mismo le van a cortar las alas, porque la política social da votos y peligra la poltrona de Pinocho. Lo que ha dado de sí el viaje por los aires de los restos de Franco, de actualidad estos días por esas noticias sobre la posible falta de uno de sus testículos. Anda, que si llega a tener los dos.