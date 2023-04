¿Hay que temer a la inteligencia artificial?

Decía San Agustín ‘Cuando pienso en mí mismo advierto que no soy nada; sin embargo, si me comparo...’, una frase que ha servido a muchos para superar complejos y miedos, muchos miedos.

A mí me atemoriza la inteligencia artificial. Supongo que, como muchos otros, siento que las máquinas se van a apoderar del orden mundial, que dentro de unos años seremos una especie perseguida y acosada por sus propias creaciones y que, mucho antes, el trabajo de los seres humanos será prescindible porque las máquinas inteligentes ya podrán hacer cualquier cosa sin la ayuda del ser humano. Me da miedo aunque si me pongo a pensar un poquito se me pasa con cierta facilidad.

Recuerdo que, hace muchos años, alguien definió un ordenador de una forma que me pareció muy curiosa: ‘Un ordenador es una cosa muy, muy, tonta, capaz de hacer lo que le pides muy, muy, rápido. Eso sí, no puedes confundir una orden; si dejas de añadir un punto o una coma en tus instrucciones todo se puede derrumbar sin remedio’. No le faltaba razón a ese tipo que se mostraba escéptico respecto a la informática. Sin mí no son nada esas maquinuchas, decía. Y es que las máquinas son eso, una tontería enorme que hacen las cosas muy rápido y muy bien.

Me hace gracia encontrar resultados del trabajo que se hace con inteligencia artificial. Por ejemplo, este que pueden leer a continuación: