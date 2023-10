Haz lo que se te diga y no serás terrorista

En 1999 murió Helder Cámara, obispo de Recife (Brasil), a los 90 años. La web de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas nos informa sobre el hecho: “Durante los veinte años de dictadura militar, de 1964 a 1985, fue un tenaz defensor de los derechos humanos y ayudó a delinear la llamada “teología de la liberación”, que la veía fundamentada en los evangelios y que justificaba cristianamente el cambio social. Don Helder resumía la novedad de aquellos años con estas conocidas palabras: “Si doy comida a los pobres, me llaman santo. Si pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista”. También se hizo célebre otra frase suya: “nunca empuñaré las armas ni mataría a nadie. Pero estoy dispuesto a que me quiten la vida por amor a los pobres”, palabras que recuerdan los tiempos recios en que a los pastores de la Iglesia les iba la vida si tomaban decisiones en favor de los pobres”.

Desde siempre hemos tenido expendedores oficiales de títulos y este tiempo no iba a ser una excepción. Si te mueves de casa para defender la Constitución según los principios del PP y Vox eres un facha. Si expresas tu opinión sobre Venezuela o Palestina y no concuerda con el vocabulario establecido eres un rojo bolivariano o un rojo terrorista antisemita. Si no llamas guerra al enfrentamiento entre una tropa con cohetes y un ejército armado hasta los dientes por EEUU y otros países occidentales, con un servicio de inteligencia que a veces se despista pero no duda en asesinar a un científico iraní, por ejemplo, entonces eres un palestino de Hamas, terrorista por tanto.

Los expendedores de títulos lo mismo sacan que meten en la lista de terroristas a los mismos. En 2014, la Justicia europea sentenció que Hamas debía salir de la lista de organizaciones terroristas. Los palestinos votaron a Hamas en 2006 y los terroristas ganaron por mayoría absoluta. No tengo conocimiento de que se hayan concretado más elecciones, dada la rivalidad entre Hamas y Fatah y la injerencia extranjera. Como ganaron los terroristas, Palestina fue sometida a un cerco por otros países: le falta de todo. Está muy jodida, pero no tiene a la CNN para transmitirlo ni a grandes agencias.

Creo que si Hamas lograra sus fines y, como yihadista que se considera, formara un estado islámico sería horrible para todos los que no seguimos las consignas de estos otros expendedores de títulos que consideran infieles a quienes no piensan ni rezan como ellos. Pero de ahí a que tenga que hablar de guerra, ¿entre quiénes? No hay dos países, sólo uno; no hay dos estados, sólo uno con capacidad para destruir del todo a Palestina. El mensaje de los expendedores occidentales se deriva de otra frase: “Si me estoy quieto aunque me torturen a diario, me llaman moderado; si se me infla todo y no aguanto más, me llaman terrorista”.

Los sandinistas aquellos de los años 80 que terminaron por alcanzar el poder en Nicaragua eran terroristas también para Estados Unidos que organizó un ejército de mercenarios para acabar con ellos, los llamábamos “La Contra”, los contrarrevolucionarios. Eran luchadores por la libertad para USA y otros países. A juicio de los sandinistas y sus aliados eran terroristas. Bin Laden fue un terrorista para nosotros y un libertador para una considerable porción de islámicos. La ETA fue un movimiento vasco en el exilio para Francia durante muchos años, y nosotros, por el contrario, afirmábamos que Francia era el santuario de los terroristas de ETA. El periodista Pedro J. Ramírez se fue hasta Francia, entrevistó a la cúpula de los separatistas, publicó la entrevista en un cuadernillo de Diario 16, al que entonces dirigía Pedro J., y el ministro del Interior de Felipe González, José Luis Corcuera, hasta que logró que lo echaran a la calle no paró de conspirar.

En resumen, díganme qué soy y quién soy y no se hable más que no quiero follones a estas alturas de mi vida. No soy como Helder Cámara al que los militares brasileiros llamaban “el obispo rojo”. Sé de un cura al que en Sevilla llamaron “el cura rojo”. Dirigió El Correo de Andalucía y el semanario Tierras del Sur (que en gloria esté). Se llamaba José María Javierre y no era rojo, era católico y gran periodista. Me enseñó mucho y aprendí lo que quise.