Hemos enojado al planeta

Tanto daño no va a caer en saco roto, seguro. Anoche dormí poco porque estuve pendiente de los terremotos de Granada y de los amigos que tengo allí, que estaban acojonados y no era para menos. Solo una vez en mi vida viví un pequeño temblor de tierra, en Castilleja de la Cuesta, y fue como si un una moto campera hubiese pasado por debajo de la cama. Duró solo unos segundos y fue terrible. Imagino el miedo de tantos granadinos anoche, que incluso no querían regresar a sus casas, algo comprensible. Que esto esté pasando en plena pandemia y tras la brutal nevada de hace unos días es señal de que el planeta nos está mandando mensajes de alarma. Demasiados años jodiéndolo y se ha hartado de nosotros, los terrícolas. Dicen los virólogos que saldremos de esta y que venceremos a este este virus, pero que vendrán otros mucho más letales y estoy convencido de que esto tiene que ver con el cambio climático. ¿Vieron cómo nevaba sobre Madrid? Pues un día cualquiera, quizá el próximo invierno, puede caer otra nevada mucho peor, tanto que enterrará los bloques de pisos en unas horas. También puede llover tanto un día, en toda España, que llegue el agua al campanario de la Giralda. Nos creemos dueños del mundo, con poder para apretar un botón y que saltemos todos por los aires, y en realidad no somos nada ante la fuerza brutal de la Naturaleza. Y ya ven, en lo peor de la pandemia el ministro Illa se ha ido a asegurar su vida en Cataluña, donde cree que puede ser “más útil”. Con que solo tuviera un voto en las próximas elecciones catalanas, sería ya un escándalo después de haber hecho la gestión que ha hecho en la pandemia como ministro de Sanidad, que ahora le importará un pimiento, como a Iceta le importará bien poco Cataluña una vez que ha logrado una cartera ministerial, la de Administración Territorial, después de decir que hay ocho naciones en España, que las ha contado. Lo siento, pero hace tiempo que dejé de creer en los políticos en general y sobre todo en los que no le han dado nunca un palo al agua y hacen una profesión de la política.