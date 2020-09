La muerte de cualquier ser humano puede ser triste, porque supone un final que podría seguir siendo abierto. Pero no todas las muertes tienen que ser lamentables. Para que algo se lamente debe haber un lamentador. Y a veces lo lamentable es precisamente que lo haya, y sobre todo que haga tan inoportunamente público ese lamento. Porque si el muerto se ha quitado la vida -quién sabe por el peso de qué horrenda conciencia- después de habérsela quitado a tantos otros seres humanos inocentes, lo lamentable no es que muera él, sino el rastro de dolor que ha dejado en este mundo, cuyas víctimas sí pueden seguir esperando una lamentación pública e institucional. Lo lamentable es que a estas alturas de la resaca etarra un presidente de nuestro país no haya aprendido aún a lamentar lo verdaderamente lamentable: que tantos inocentes tuvieran que sufrir lo indecible por unos cuantos hijos de su madre.

Las palabras de un presidente no pueden ser nunca azarosas. No deben, y sé que es difícil para quien habla tanto. Pero hay asuntos que nos han calado de una forma tan horrenda en este país que cualquier baile de vocablos, incluso de letras, ocasiona un dolor terrible e innecesario a quienes ya han sufrido en demasía, quienes han pagado por adelantado y sorpresivamente seguramente el dolor que les tenía la vida reservado. Porque nadie merece que a su madre, a su padre, a su hijo, a su marido o a su mujer le dé un tipo un tiro en la nuca porque sí, porque pertenece a no sé qué comando o no sé qué reivindicación política para la tierra que nunca le pidió tal maldad. Y desde luego lo que nadie merece tampoco es que, pasados tantos años de maduración del dolor, el máximo representante de la democracia que ha conseguido vencer a toda esa barbarie lamente ahora la muerte del verdugo. No. Los verdugos también mueren, como todos nos tenemos que morir. Pero la democracia que ha hecho sus deberes al no matarlo, porque entonces sería como él, tiene la obligación de guardar silencio.