Historia del comunista fascista o de un dolor de cabeza

¿Puede haber una persona que sea de izquierdas y a la vez de derechas, tal y como se conciben hoy los conceptos? Es más, ¿se puede ser un facha y un comunista al mismo tiempo?

El lector aturdido

Érase un lector de joven edad que sin embargo leía libros de reflexión, se creía progresista y pensaba de aquesta manera: “Tengo dudas, no sé cómo encuadrar a esta persona que en su último libro -o lo que sea esto que leo- constata ideas como las que siguen”.

“Hay que vivir la vida porque solo tenemos una; no se dan cuenta [los jóvenes] que vivirla implica ser productivo, formarte, tener inquietudes, ser sano, reproducir la especie y contribuir al progreso general de la sociedad”. ¿Será de Vox o de Podemos esta persona? Eso de “reproducir la especie” no me suena muy feminista ni de Podemos. Entonces, ¿será de Vox?

“La clase burguesa es parasitaria e improductiva mientras que la clase obrera es la que produce la riqueza”. Ya está, es de Podemos, pero entonces, ¿por qué le gusta reproducirse?

Inicios e intensificación del dolor de cabeza

“Este posmodernismo está preparando el caldo de cultivo para una nueva oleada de fascismo. La droga es un instrumento de alienación que fortalece al sistema”. No, no es de Podemos porque Podemos es posmoderna y tampoco es de Vox porque Vox es fascista y a esta persona no le gusta el fascismo. Me está empezando a doler la cabeza.

“La moda es un medio de renovar el consumo de tejido; es en sí reaccionaria ya que su función es generar el hábito de consumo”. Claro, este va a ser marxista, pensamiento crítico, Escuela de Frankfurt. No, porque, un momento, a ver qué dice aquí: los autores de la Escuela de Frankfurt “quisieron hacerse pasar por marxistas. Sin embargo, en la práctica, en esencia, sirvieron como propulsores del posmodernismo ideológico”. Se me intensifica mi jaqueca.

Es un fascistón machista

“En primer lugar, los comunistas no son feministas. Los queers y las feministas no son un peligro para el sistema, sino que están alentadas por él, pues realizan un trabajo sucio importante al contribuir a postergar la lucha de clases y la organización obrera. El amor libre, desenfrenado y nihilista sólo lleva a la destrucción de la sociedad. El feminismo se ha convertido en puro kitsch, marketing, en una estética, en una moda que seguir y quien no la siga es señalado, perseguido y criminalizado”. Ya voy sospechando por dónde va, pero debo seguir leyendo porque parece una especie de fascista que pretende saber lo que quieren los comunistas. O al revés, me está mareando este asunto.

“¿Qué se puede esperar de aquellos que quieren formar a los niños afirmando que la orientación sexual se escoge con el corazón?”. “El cambio de sexo es biológicamente imposible”. “El 8 de marzo es una aberración, prima el individualismo, no prohibieron [los del gobierno de coalición] las manifestaciones del 8 de marzo de 2019, es más importante hacer el payaso con las feministas que mirar por el bien de los trabajadores”. Es un o una fascista, seguro, aquí tienen más pruebas. En ésta rechaza el lenguaje inclusivo: “La lengua no es machista ni opresora; lo es, en todo caso, la persona que la usa, pero no la lengua en sí. Lo que hay que transformar es la sociedad, no el lenguaje”. En esta otra expresión se aclara aún más el panorama, dice que hay “partidos posmodernos ridículos como Podemos”. Y ahora lean estas barbaridades: “Si estás en contra de aceptar teorías inventadas, falsas y anticientíficas como la de la brecha salarial, eres machista; si estás en contra de la desaparición mágica de los géneros, eres un opresor; si no estás de acuerdo con destruir el lenguaje, eres un carcamal; si no apoyas la degeneración sexual eres peor que un cura”. ¿Quién puede dudar ahora que estamos ante una persona fascistona total?

¿El ecologismo y el animalismo son producto del sistema?

No acaba ahí la cosa, lean lo que afirma sobre el ecologismo y sobre la protección de los animales. Sostiene que Greenpeace es una ONG del sistema y que “los animales no tienen derechos humanos por la sencilla razón de que no lo son. No existe la opresión hacia los animales que se pueda equiparar a ninguna opresión sobre humanos. El desarrollo de la sociedad humana y su futuro va por encima de unos supuestos derechos de las vacas, los conejos o los pavos. Las asociaciones animalistas cuentan con subvenciones y funcionamiento público legal y subvencionado, están dentro del sistema”, como remarca que lo está gran parte del movimiento vegano que, junto a los animalistas, “creen que están haciendo participar a la gente en una auténtica revolución”.

Lo confuso de todo es que esta persona me descoloca cuando termina por suscribir lo siguiente: “El posmodernismo ideológico y el fascismo son dos caras de la misma moneda. La solución no está ni en los progres de la izquierda acomplejada ni en los falsos patriotas de Vox. Son dos caras de la misma moneda. El sistema”.

Es un loco, peor que un fascista

Cuando por fin miro de quién se trata me entero de que se llama Roberto Vaquero, exalumno de Pablo Iglesias, que lidera un partido llamado algo así como Reconstrucción Comunista, perseguido por todos, empezando por la ley. Afirma que Stalin, con sus luces y sus sombras, fue un líder de la clase obrera y de la revolución. O sea, estamos ante lo peor de lo peor, un comunista fascista o un fascista comunista que cree que a la gente se le debe exigir sacrificio y disciplina y que los jóvenes no deben ir por ahí en plan perroflauta, yo qué sé, bestialidades, en lugar de ser un progresista de verdad, de los de Podemos, como yo, y no dedicarse a complicarme la vida con estas contradicciones escritas en algo que ha llamado libro y a lo que ha titulado Resistencia y lucha contra el posmodernismo. Este tío está loco, he aquí otra prueba: “Es necesario sacar la bandera en esta ocasión, y declararle la guerra al posmodernismo. La gente está harta del proceso de degeneración y decadencia al que se está llegando”.

¿Alguien en sus cabales, y a la vista de los logros que se están alcanzando en la igualdad de géneros, los avances contra el machismo, la homofobia, aporofobia, xenofobia, islamofobia, misoginia, animalfobia, glosofobia, papafobia, nomofobia, anuptafobia, catagelofobia y fobiasfobias en general, puede afirmar tal desmesura estando en sus cabales?