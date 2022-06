Homenaje a los hermanos Bécquer

El artista y músico Luigi Maráez nos ofrece una exposición de su obra dedicada a los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer. Una gran iniciativa porque si Bécquer aún no está bien presente entre los sevillanos y algunos iconoclastas de pitiminí incluso destrozan una parte de su monumento en el Parque de María Luisa, Valeriano es el gran olvidado y, como nos recuerda Luigi, estamos ante la vida de dos hermanos que se querían y se admiraban con intensidad, uno y otro se pedían consejo a menudo en lo personal y en lo creativo. Hasta vivieron juntos los dos una etapa de su vida en la calle Mendoza Ríos, en el barrio de San Vicente. En aquel lugar hay una placa que lo recuerda. Puedo decir que en el edificio de al lado de la casa de ellos -hoy derribado- tuve el honor de nacer yo, en aquellas épocas en las que no pocos nacíamos en nuestras viviendas.

La exposición de Luigi se encuentra situada en el interior de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, en la antigua Fábrica de Tabacos, no hace falta buscarla en ninguna sala o aula especial, está a la vista en el recorrido que suelen hacer los turistas por el interior del recinto académico. Hasta el 6 de julio estará abierta, si les place, allí tienen ustedes una muestra del talento de un artista que como se dedica a lo que tiene que dedicarse un artista que es a crear arte en su retiro situado en el área metropolitana de Sevilla, no tiene la repercusión que su incansable labor merece. Una labor que se extiende a la música, poesía, memorias, ensayo, escultura... En la muestra sobre los Bécquer pueden contemplar dos ejemplos sobre dos esculturas inspiradas en las cabezas de ambos.

Luigi, te faltan relaciones públicas con las alturas y muchas cervecitas en los múltiples bares hispalenses, a quién se le ocurre ser artista y ejercer sólo de eso, la mujer del César no sólo debe ser honrada sino, además, parecerlo. No me eches cuenta, como decía León Felipe, el viento de la historia coloca a cada cual en su lugar, tú permanecerás, junto a tu inseparable Álime Huma, excelente creadora musical como tú. Los mediocres pasarán, joden, pero no hay más remedio que aguantarlos, en el fondo, es una obra de caridad hacia ellos, como insinuaba mi maestro Nietzsche.

La exposición proyecta romanticismo por todos sus poros. El negro y el amarillo oscuro predominan, los símbolos de la mentalidad creadora romántica abundan, a lo largo de esta columna pueden ver ustedes una mínima muestra. No sólo podrán gozar de cuadros y “tablas” sino de composiciones simbólicas, todo junto da lugar a una puesta en escena que Luigi ha bautizado como “Bécquer en los zapatos”, tal vez porque Luigi Maráez lleva desde su pubertad caminando por los mismos caminos que el autor de las Rimas y su hermano Valeriano atravesaron contra viento y marea. Por desgracia, casi siempre fuera de Sevilla. Luigi se ha encargado de nuevo de traerlos a su ciudad natal, si lo ha hecho ya con la multitud de rimas a las que ha añadido música -a casi todas- y tiene instalada una escultura de Bécquer en el hotel sevillano del mismo nombre, además de haber esculpido una Cruz Aurea que está visible en el Parque del Alamillo junto al río, en el lugar en el que Bécquer escribió que quería ser enterrado humildemente, ahora Luigi nos deleita de nuevo con una exposición de arte vanguardista que no se debe perder nadie que desee contemplar originalidades.