Honores al cabo Rosa Recuerda y a la UMD

Ahora que el delito de sedición ha sido desactivado como los virus de las vacunas, se deberían desagraviar por todo lo alto a militares que fueron condenados por sedición y delitos similares. Me acuerdo del cabo de la Guardia Civil, Manuel Rosa Recuerda, de todos los demás fundadores del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) y también de la Unión Militar Democrática (UMD), destacados señores que intentaron construir una España mejor. No obsssstante, si de lo que se trata es de premiar a los que pretenden deconstruir España entonces me callo.

Conste de todos modos que el cabo de la Guardia Civil Rosa Recuerda inició con treinta y seis años, en la década de los 80 pero con raíces en los 70, su lucha dentro del Cuerpo para acabar, según él, con los abusos que había dentro de la Benemérita. Por ejemplo, en las llamadas casas-cuarteles. Eso le costó ser acusado de sedición, 22 expedientes disciplinarios, una decena de detenciones y diez años en prisión. Fue famosa la foto en la que posaba con el puño en alto en las almenas del castillo de Santa Catalina, en Cádiz, donde estaba preso. Todo lo contaron los periodistas Antonio López Hidalgo y Juan Emilio Ballesteros en el libro El sindicato clandestino de la Guardia Civil que apareció a principios de los 90. Ambos periodistas también fueron enjuiciados aunque absueltos. López Hidalgo ha muerto este año y acabamos de ponerle su nombre a la biblioteca de la Facultad de Comunicación.

A la Guardia Civil se la considera un cuerpo militar, por tanto, está prohibido formar sindicatos, todo lo más asociaciones. Rosa Recuerda intentó fundar una, pero fue acusado de sindicalismo. El acusado no opinaba lo mismo sobre el carácter militar de la Guardia Civil y afirmaba que su mismo nombre lo indicaba: Civil. Pensaba que otra cosa es si el franquismo, como hizo con la Falange, instrumentalizara a la Guardia Civil en su provecho. En la actualidad, Rosa Recuerda se dedica a la defensa de los derechos humanos en general y de la Guardia Civil en particular y no se arrepiente en absoluto de su pasado díscolo con el poder establecido. Vive de su pensión de retirado de la Guardia Civil, tras 24 años de servicio, y de sus ahorros que incluyen los dineros de un premio en la lotería del Niño. Pero eso a lo que llaman honor, dignidad, memoria histórica, todo eso está ausente desde el punto de vista oficial monclovita. ¿Tenía que haberse hecho amigo de Junqueras y de Rufián para lograrlo? Las distinciones que ha recibido desde dentro de la misma Guardia Civil no le parecen significativas, afirma no querer medallas sino realidades en la mejora de los miembros de la Benemérita. Sin embargo, tal vez un detallito de Sánchez no le vendría mal.

Dice José Antequera en Diario 16 que la Unión Militar Democrática (UMD) se jugó la vida a finales de la dictadura por defender las libertades. Nació gracias al empeño y la valentía de tres comandantes y nueve capitanes cuyo objetivo era democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar a Franco. El movimiento vio la luz en agosto de 1974 bajo el influjo de la Revolución de los Claveles en Portugal. De hecho, los comandantes Luis Otero Fernández y Julio Busquets (dos de los miembros de la UMD) llegaron a viajar al país vecino para entrar en contacto con sus compañeros portugueses e intercambiar ideas y proyectos. Además, la organización jugó un importante papel como elemento catalizador de la democracia al relacionarse con los políticos de la oposición en la clandestinidad, como el dirigente socialista catalán Joan Reventós, Felipe González y Santiago Carrillo, así como otras personalidades del Gobierno tardofranquista, por ejemplo, Joaquín Ruiz-Giménez, exministro del dictador, que representaba el aperturismo y los nuevos tiempos.

Pronto -escribe Antequera- los generales franquistas supieron de la existencia de la UMD y en 1975 fueron detenidos los principales líderes de la organización. En aquel año la Unión Militar Democrática ya contaba con una avanzadilla de entre 200 y 400 simpatizantes o asociados y hasta 600 colaboradores.​ Finalmente, los arrestados por defender la democracia terminaron en el banquillo de los acusados “y fueron represaliados de forma implacable. El juicio se celebró en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares (Madrid) contra nueve militares detenidos, que fueron sentenciados a penas de 43 años de cárcel. Además, al menos siete de ellos fueron expulsados del Ejército”. Las represiones se extendieron a muchos otros simpatizantes.

La UMD se disolvió tras las elecciones generales de 1977. Sus integrantes consideraron que, una vez recuperada la democracia, la organización ya no tenía sentido ni razón de ser. Sacrificaron sus carreras profesionales y lo mejor de sí mismos por una causa que creían justa. Aunque a todos ellos los salvó de la cárcel la Ley de Amnistía de la Transición, jamás pudieron regresar al Ejército. Pasaron años hasta que el Estado los reconoció. El 16 de febrero de 2010, el Ministerio de Defensa entregó la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico a los antiguos miembros de la UMD por la “valentía” que demostraron al colaborar “decididamente” en el camino hacia la Transición, una actividad por la que fueron “encarcelados, juzgados, condenados y expulsados” de los cuarteles.

Nada menos que en 2010 les vino el reconocimiento cuando su actividad comenzó en 1974. Ya nunca volvieron a ser militares. Los sediciosos catalanes protagonizaron su alzamiento nacional catalán en 2017 y en 2022 ya están no sólo perdonados sino bendecidos por el presidente del país. España es la antítesis de las películas de Hollywood. No ganan los buenos. En cierto sentido, perdemos todos menos los malos.