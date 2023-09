Honores en Mairena a Juan El Charri

La historia del cante flamenco no la escriben solo las grandes figuras, las estrellas o los profesionales. También los buenos aficionados, que a veces les meten las cabras en el corral a los grandes. Mairena del Alcor es uno de los pueblos de más tradición cantaora de España y no es solo importante por ser la cuna de Antonio Mairena, sus hermanos, Hornerito, Cascabel o Calixto Sánchez. Antes de que Antonio saliera cantando, que es uno de los grandes cantaores andaluces, había ya en este pueblo una nómina de excelentes aficionados, como Marín el Cantaor, Curro el de las Albinas, Diego Manolete o Cisquerito. No eran profesionales, solo aficionados que solían cantar en las tabernas o reuniones familiares después de la jornada de trabajo en el campo o la fábrica. El propio Mairena se formó como cantaor escuchando a estos y otros aficionados, aunque luego buscara referencias entre los profesionales de fama y se mirara en los espejos de Joaquín el de la Paula, Manuel Torres, El Gloria, Pastora Pavón o Juan Talega. En sus memorias el maestro se refirió a los grandes cantaores de su pueblo, aunque no reconoció que fueran importantes en su formación.

El próximo sábado se va a homenajear en el antiguo cine de Mairena, a un gran aficionado de esta localidad, Juan Jiménez Domínguez, Juan el Charri, que nació en la calle Barrreduela de Alcalá, 9 –hoy Fernando de Coca–, en diciembre de 1952. De familia de harrieros, se hizo después panadero en la panadería de Horniga, otra familia de cantaores. Y acabó siendo un buen cantaor aficionado, con algunos premios en Mairena y Alcalá del Río, sobre todo de saetas. Sus principales referencias, Mairena y Fosforito, y pertenece a la generación de Antonio el Manta, Joselito Tirado y Fernando Porrito, entre otros. Un aficionado con una voz dura, bien templada en el yunque de las reuniones, dominador de las soleares, las seguiriyas y las saetas, sobre todo la revoleá de Mairena, como lo demuestra un premio que ganó en un certamen local sobre este estilo autóctono compitiendo con algunos de los buenos saeteros que ha tenido siempre este pueblo.

He tenido la inmensa fortuna de escucharlo muchas veces en reuniones y he podido comprobar su calidad de aficionado, de los que se agarran siempre a los machos o echan mano de los manojos, expresiones muy de Mairena del Alcor. Juan el Charri es puro corazón cuando canta, un intérprete entregado a la pureza, entendiéndola como fidelidad a una manera de entender el cante, la de su pueblo, donde lo jondo es casi una religión. Una treintena de artistas entre profesionales y aficionados se van a dar cita el sábado para rendirle honores en uno de los momentos más difíciles de su vida. Su familia y su pueblo no lo van a dejar solo. Quien siembra, recoge. Un buen hombre nunca se queda solo.