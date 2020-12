Horóscopo completo para el año 2021

Aries: Amigo Aries, está usted de enhorabuena. Toda la vida pensando que no tenía razón o, al menos, que nadie se la daba, y resulta que sí, que su pensamiento era un modelo de cordura, sensatez y sabiduría. Efectivamente, amigo Aries, la vida es una mierda. Hasta los capricornio lo dicen.

-Trabajo: No conseguirá eso que tanto desea. El trepa de turno le ha vuelto a ganar por la mano.

- Amor: No se puede plantear las cosas con tantas ganas. Al fin y al cabo, su pareja no lo hace cuando piensa en usted.

- Dinero: Ni un duro.

- Salud: Buenas noticias. No irás a peor.

____________________________________________

Tauro: Amigo Tauro, pronto saldrá de la confusión en la que está inmerso desde antes de nacer. Han sido muchas vueltas para no conseguir nada y nadie se lo valorará adecuadamente. Es lo que hay. Pero ya tiene la lección aprendida. Como dijo su madre hace tiempo, deje de pensar en tanta tontería.

- Trabajo: Peligra su paga extra de verano.

- Amor: Peligra su estabilidad emocional.

- Dinero: Aquí no peligra nada. Todos sabemos que su ruina está a salvo.

- Salud: Peligra el puesto de trabajo de su médico de cabecera. Y nadie tiene previsto sustituirle.

____________________________________________

Géminis: Amigo Géminis, ya sabe que este signo tiene mucho que ver con los gemelos. Tal y como están las cosas pudiera ser que una monja mala entregara en adopción a su hermano desconocido. Por lo demás, tranquilidad. Nada puede ir a peor. Ha tocado fondo.

- Trabajo: Le harán pronto una oferta laboral. 500 €; 18 horas de trabajo al día; 5 minutos para comer; todos los gastos a su cargo (al de usted, claro).

- Amor: Otro día se lo cuento, querido Géminis. Usted como si no pasara nada.

- Dinero: La esquina de Sierpes con La Rioja ha quedado vacante tras la detención de Piscis 123. A ver si hay suerte.

- Salud: Lo de los juanetes es normal a ciertas edades. El tiempo siempre pasa factura y debes asumirlo.

____________________________________________

Cáncer: Amigo Cáncer, tenemos excelentes noticias en esta redacción. Lo malo es que no son para usted. Otra vez será. Por cierto, lo de quemarse a lo bonzo debe descartarlo. No lo cubre la póliza de seguro (por cierto, dejó de pagar la prima correspondiente hace dos años).

- Trabajo: No haremos leña del árbol caído.

- Amor: Una mala racha la tiene cualquiera.

- Dinero: Siempre hubo pobres.

- Salud: ¿A quién se le ocurre salir sin bufanda con la que está cayendo?

____________________________________________

Leo: Amigo, Leo, como tres planetas están alineados y la luna está en la habitación sexta e iluminada por Venus, no tenemos más remedio que comunicarle que, efectivamente, la cosa no puede ir a peor. Está usted apañado.

- Trabajo: Se va usted a cansar de currar. Un privilegio. Puede empezar por pasar el aspirador y hacer los baños.

- Amor: Jesús le ama.

- Dinero: Su pareja insiste en que todo no se lo ha gastado. Que mire debajo del sofá cuando pase el polvo en el salón.

- Salud: Tampoco es para tanto. La cordura la pierde cualquiera alguna vez en la vida.

____________________________________________

Virgo: Amigo Virgo, ¿entramos en detalle o lo dejamos así? No le vendría mal un cambio de look. Tal vez una bolsa de plástico en la cabeza aunque no llueva. Ya que se las cobran les puede dar un uso estupendo. Y si llueve le pillará prevenido.

- Trabajo: Juasssssssssss.

- Amor: No olvide que mañana tiene una cita. Igual tiene suerte. Los funcionarios de la oficina del INEM son muy simpáticos y algunos siguen solteros. Ya que va intente aprovechar el viaje.

- Dinero: Va por buen camino. Sólo le buscan en tres galaxias.

- Salud: Excelente suerte. Su operación ya está anotada en la lista de espera y calculan que, como mucho, puede demorarse nueve años. Además, las hemorroides las tiene cualquiera y no es como para desesperarse.

____________________________________________

Libra: Amigo Libra, ¿qué quiere que le diga? Por más que miro buscando solución en las estrellas no consigo sacar nada en claro. Debe poner más de su parte. Un robo a mano armada aquí, un tirón allá, un butroncillo cada semana... De no ser así, lo tenemos difícil.

- Trabajo: No.

- Amor: Tampoco.

- Dinero: Que no, que no.

- Salud: Esto es otra cosa. No le faltará nunca. Eso significa tener una vida muy larga. Aunque no sabemos si celebrarlo o qué.

____________________________________________

Escorpio: Amigo Escorpio, se le acabará la paciencia en breve. Pero debe controlarse. Si le despiden, le dejan tirado como una colilla (la pareja) o se queda sin esos últimos euros, mantenga la calma. Siempre podrá fingir ser un retrasado mental. Es la única forma de conseguir dinero fácil participando en un programa de televisión de esos en los que se gritan y se arrancan las tiras.

- Trabajo: Excelentes noticias. No le podrán despedir más veces hasta que encuentre empleo.

- Amor: ¿Se acuerda de su primer amor? Pues no es recíproco. Lamentamos comunicarle que se le pasó al rato.

- Dinero: No mire más el extracto. Es todo correcto. Siempre queda la opción de declararse en banca rota.

- Salud: ¡Está usted de enhorabuena! A los parados no les cobrarán el euro por receta.

____________________________________________

Sagitario: Amigo Sagitario, debe ser usted positivo. Podría entrar en la lista de personas más pobres de su ciudad. Algo es algo. Ah, y lo del motor del coche mírelo con perspectiva. Lo puede vender al peso en una chatarrería y 20 ó 30 euros le dan, fijo.

- Trabajo: Trabajo, lo que se dice trabajo, no. Pero la esperanza es la último que se pierde.

- Amor: Usted que es tan profundo, confórmese con uno platónico.

Dinero: No parece que eso de lanzarse contra un coche en el paso de cebra fuera buena idea. La compañía aseguradora ha quebrado. Ahora, cojera permanente y ni un duro.

Salud: Se acabó el problema médico en su vida. Trasladan a 350 km. de distancia su ambulatorio. Ya no hay que preocuparse por nada. Ahora, toca sentarse a esperar que sea lo que tenga que ser.

____________________________________________

Capricornio: Amigo Capricornio, la fortuna le sonríe. Y eso está muy bien. A ver si se cree que le sonríe a cualquiera. Es un gesto sin mucha importancia, pero mola.

- Trabajo: Todo llegará.

- Amor: No podemos prometer nada.

- Dinero: Ni de coña.

- Salud: Muy buenas noticias. Su hijo aprobará, por fin, una de primero. Ya está más cerca de ser médico.

____________________________________________

Acuario: El destino siempre le fue esquivo. Seguirá en su línea. Hemos querido hablar con él, pero no hará ningún tipo de declaración.

- Trabajo: Tendrá que hacer lo de sus hijos. Ya sabe, matemáticas y física para el mayor y la maqueta del Titanic para el mediano.

- Amor: Ya se lo dijo su madre. Y la verdad es que tenía pinta de ser un mamón.

- Dinero: Mire, para 15 € que le quedan en el banco, lo mejor es gastar y que ‘le quiten lo bailao’.

Salud: Que no, que lo de los pies planos no se cura.

____________________________________________

Piscis: Sin duda alguna, el signo de la semana. Tu creatividad, tu ingenio y tu suerte siguen en alza. Te darán una sorpresa ya mismo. Las empresas se rifan tu candidatura. Que no, que es broma, tonto.

- Trabajo: Joder ¿sigues en paro?

- Amor: ¿Te han vuelto a dejar? Joder.

- Dinero: Joder, joder, joder.

- Salud: De peores hemos salido. Ánimo.