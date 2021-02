Humanos abiertos en canal

Desde mi punto de vista hay algo que todo ciudadano que se sienta demócrata debería hacer cuando comienza un nuevo día y más si se trata de alguien que es o quiere ser periodista: ponerse al día de la actualidad antes de salir de casa. Más concretamente de lo que los medios desean que tengamos por actualidad. Aunque la información está llegando continuamente hasta nosotros, a partir de las seis de la mañana las emisoras de radio y los diarios digitales comienzan a informarnos con especial énfasis. La radio es el medio más tradicional para ponerse al día en esas horas tempranas y es lo que sigo haciendo: escuchar la radio.

Aunque suelo sintonizar los informativos de cuatro emisoras desde las seis de la mañana -Ser, Cope, RNE y Onda Cero- y cambio de dial de unos a otros, acabo por concentrarme sobre todo en las dos más escuchadas: Ser y Cope. Entonces comprendo que si me quedara para el resto del día con el enfoque de una de estas dos emisoras sería una persona abierta en canal, como esas reses que cuelgan en los mataderos para ser después comercializadas. Puede que la comparación haya sido odiosa pero cuando lo pienso despacio no creo que esté exagerando demasiado. Una información exclusiva de un solo medio de comunicación conduce a funcionar con medio cerebro, medio corazón, un pulmón, un brazo, una pierna, un riñón, etc. Martin Heidegger afirmaba que los sujetos que actúan así eran personas interpretadas, es decir, no pensaban por sí mismas sino que alguien pensaba por ellos. Es más, el filósofo alemán añadía que se trataba de seres que no existían realmente sino que los existían.

Cuando se habla con alguien que sea receptor de medios se puede deducir sin que te diga nada qué medio escucha, ve o lee. Sin embargo, lo más correcto es saltar de un medio a otro puesto que no conozco ninguno que proyecte tanto lo que quiere como lo que no quiere, que mire no por darle a sus receptores lo que desean para hacer negocio manteniéndolos en su verdad a medias sino que les presente todas las caras e interpretaciones de los acontecimientos.

Unos medios callan lo que otros no, unos medios dan importancia desmesurada a unos temas evitando un contraste adecuado de los mismos mientras otros actúan de forma similar con otros asuntos y es habitual lanzar piedras más o menos en abundancia contra alguien o contra algunas instituciones sin darles la oportunidad de defenderse. A eso se le llama desinformación y manipulación pero el caso es que parece que es lo que desean los receptores de unas y otras condiciones, de unas y otras tendencias, psicologías, educaciones. Por tanto, no hay que culpar a los medios en su totalidad del hecho ya que tengo para mí un principio básico: tire uno por el camino que tire, se topará con los públicos y sus exigencias que no suelen ser plurales sino unidireccionales, algo que impulsa a los enfoques simples bien-mal, buenos y malos, esto es, al maniqueísmo, en suma.

Los públicos no se complican la vida, por regla general. La vida se la complican los filósofos, los librepensadores de cualquier tipo, los científicos, los creadores, los empresarios y cualquier humano especialmente inquieto y emprendedor. La gran masa vive de ellos y por ellos. El común de los cerebros prefiere adoptar el carácter de persona interpretada y este hecho es un mal básico del “gobierno del pueblo”, paradójicamente. Una postura interpretada da como resultado una persona abierta en canal porque al poseer poca ambición de conocimiento plural se empobrece por dentro, camina con una sola pierna, y utiliza sólo la mitad de su capacidad cerebral. Aun así, vale la pena atender a seres de esta condición, de todos se aprende. Por ejemplo, para escribir artículos como el presente al que pueden tachar de elitista, no hay que indignarse por eso, es que es elitista, la élite es precisa para el funcionamiento del mundo, lo cual no quiere decir que todos los elitistas sean necesarios. Y, ojo, lo que acabo de desarrollar tampoco significa que la gente sea completamente maleable, es complejo todo esto, por eso seguiré con el caso en otro momento.