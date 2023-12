Huyendo del forraje

A veces me agobio por cosas que pasan en mi vida y en vez de meterme debajo de la cama y lamentarme, que tampoco estaría mal, me voy a algún pueblecito de Huelva o Cádiz y rememoro dos letras flamencas que han quedado en la historia, como esta de Fernando el de Triana:

A mí se me importa poco

que un pájaro en la Alamea

se mude de un árbol a otro.

O como esta soleá trianera, del Zurraque:

Cada vez que considero

que me tengo que morir

tiendo una manta en el suelo

y me jarto de dormir.

Villanueva de las Cruces es un pueblecito del Andévalo de Huelva, cercano a Alosno, Calañas y Tharsis, donde tengo varios amigos, entre ellos el doctor Cuaresma y su hijo José Jasé Manuel, quien con 24 años cuida un rebaño de setenta cabras abrazado a una guitarra y a un manojo de cantes de la tierra.

Las muertes, estos días, de algunos maestros y amigos me hundieron un poco y cuando eso sucede, que es de tarde en tarde, cojo carretera y manta y me alejo del forraje. Y eso que vivo en el campo, pero necesito a veces más campo todavía, el contacto con la naturaleza pura y dura, y con los animales no domesticados. Me suelo acordar en estos casos de una seguiriya que cantaba la Niña de los Peines después de la guerra:

Yo camelo guillarme,

yo me quiero ir

a la sierrecita de Armenia;

yo me quiero ir,

donde no hubiera moros ni cristianos

que sepan de mí;

a la Sierra de Armenia

yo me quiero ir.

¿Quién sería el gitano o el gaché que camelaba guillarse a la sierrecita de Armenia para alejarse de un mal jambo o una mala gachí? Dos días fuera de la rutina y ala, vengo nuevo, dispuesto a tirar hacia adelante.