Iglesias a Casado: ‘dimite tú que a mí me da la risa’. O viceversa

Si España fuera otro país cualquiera; si la clase política española no estuviera anclada en un mundo paralelo en el que un desastre electoral o un escándalo por asuntos de faldas o por llevarse a casa unas bolsas de basura llenas de dinero, quedan sin castigo y se repiten con una normalidad que asusta; si España y su clase política fueran normales, el señor Iglesias y el señor Casado habrían dimitido hoy mismo.

Lo de Iglesias está claro. En Galicia, los suyos han desaparecido por completo. Ni un solo escaño conseguido. Ni uno. En el País Vasco han conseguido seis y pasa a ser la quinta fuerza política. El desastre es demoledor, no hay forma de maquillar semejante batacazo. Además, no hay que olvidar que Iglesias viene de cosechar malos resultados en las elecciones generales. Está en el Gobierno, pero los resultados fueron nefastos. Lo digo porque solemos tender a olvidar estos detalles. Pablo Iglesias fue el que dijo que en política no se pedía perdón, que en política se dimitía. Pues eso. Tal vez el proyecto político que queda en Unidas Podemos es su proyecto personal y eso no puede funcionar en la vida. Iñigo Errejón ha dicho en un tuit sobre Podemos que «eso ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU». Ramón Espinar ha dicho esto en la misma red: «Endogamia, incapacidad para llegar a acuerdos, sectarismo, agresividad indiscriminada con los medios, expulsión sistemática de la disidencia y el talento, burocratización que impide desarrollar iniciativas locales, autoritarismo... La autocrítica es fácil de hacer». ¿Ha dimitido Iglesias? ¿Se espera que lo haga? ¿Tiene motivos para hacerlo? ¿Se le caerá la cara de vergüenza o resistirá lo que sea necesario?

Pero Pablo Casado tampoco tiene muchas razones para la alegría y sí bastantes para dimitir inmediatamente. Algunos dirán que el PP ha conseguido su cuarta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. Ha sido cosa de Alberto Núñez Feijóo que hace una política distinta a la que propone Casado, que no ha utilizado las siglas del PP durante la campaña electoral, que se distancia del presidente de su partido todo lo que puede. Y algunos querrán esconder el pésimo resultado en el País Vasco. Sumar siglas no ha funcionado. Ayer, la chorrada de la jornada la protagonizó Carlos Iturgaiz al decir, en su comparecencia tras las elecciones, que el PP había ganado a las encuestas y a Tezanos. Más no se puede pedir en disparates y ridiculeces políticas. El PP viene de cosechar resultados catastróficos en las últimas elecciones. ¿Ha dimitido Casado? ¿Se espera que lo haga? ¿Tiene motivos para hacerlo? ¿Se le caerá la cara de vergüenza o resistirá lo que sea necesario?

De Inés Arrimadas ni hablo. Al fin y al cabo está gestionando el desastre que provocó Albert Rivera y que nos llevó a la situación que vivimos en la actualidad.

Sea como sea, no dimitirá nadie porque la falta de vergüenza de los políticos españoles es monumental. La falta de respeto que muestran hacia los españoles es insultante. Pero siguen viviendo a cuerpo de rey mientras destrozan el país un poco más. Indignante.