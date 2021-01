Iglesias, de héroe a villano

El Tribunal Supremo ha desautorizado y además le ha tirado de las orejas al juez que quería empapelar a Pablo Iglesias. La noticia, en efecto, no se ha silenciado porque era demasiado descarado hacerlo pero tienen razón en Podemos con indignarse ante el comportamiento de los medios de comunicación que la han colocado en un lugar muy secundario aunque se trate de un vicepresidente de un gobierno a quien han crucificado mediáticamente por el caso, una vez más, porque el hombre será lo que sea y yo mismo le he lanzado puyazos no sólo a él sino a la izquierda primitiva a la que representa que en realidad es un sostén del mismo sistema al que dice combatir. Sin embargo, eso no quita para que esté ante un nuevo ejemplo de manipulación informativa con los que me levanto y me acuesto a diario.

El asunto se encuentra ahora en manos de su asesora Dina Rouselham que supongo que se pondrá del lado de su mentor aunque se tenga que traicionar a sí misma porque de lo contrario le estaría haciendo el juego a quienes desean destrozarla a ella, a Iglesias y a Podemos para dejar a la izquierda en manos del PSOE. La misma cadena Ser ha dado la noticia mezclada con otras y a los quince o veinte minutos de iniciarse un informativo en hora punta al tiempo que abría sus espacios con el tema de los retrasos de las vacunas cargando contra la UE para de esta manera descargar a Pedro Sánchez de los ataques que está recibiendo.

El periodismo español más influyente es un escándalo y yo como profesor de periodismo me veo en la encrucijada de decirle a mis alumnos que el periodismo es una profesión hermosa e imprescindible -lo afirmo con toda sinceridad- para que no se me vengan abajo y sin embargo tengo que añadir a continuación que se la están cargando desde distintos segmentos de poder y uno de ellos es el propio periodismo totalmente politizado y parcial.

Una vez hablaba con un empresario de la comunicación y se me quejaba de que los alumnos no salen bien preparados de las facultades para ejercer la profesión. Le di la razón porque sin duda la tiene, hay para escribir un libro sobre ese tema, pero le repliqué que tampoco es plan que los jóvenes salgan ilusionados a ejercer su carrera y si encuentran trabajo los pongan a cubrir estúpidas y superficiales ruedas de prensa y los politicen de acuerdo con la línea de cada medio de comunicación que no es una línea periodística sino ideológica cargada de intereses extraperiodísticos.

Es un acto de hipocresía y una demostración de lo que acabo de afirmar lo que han hecho con Pablo Iglesias en España. Iglesias es un producto mediático al que hace años se rifaban todas las televisiones para que les subiera la audiencia, crearon al líder, no sabían lo que encerraba ese hombre, no eran conscientes de la que podía formar. Los medios dieron a luz al héroe que gran parte de la juventud esperaba y ahora, cuando ya ha alcanzado un poder que traspasa la línea roja impuesta por el sistema en el que estamos, lo han convertido en villano. Cierto es que el propio Iglesias ha contribuido a ello porque a fin de cuentas estamos hablando de un joven con pico de oro pero que es un pardillo en la vida y en la política. Aun así, pretenderán que el muchacho se lo trague todo en su presunta villanía y encima diga aquello de “Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre”. Dios, claro, es esa prensa descaradamente parcial que sufrimos. Esta vez hasta yo que soy un descreído le pido perdón a Dios por compararlo con algo que ha llegado a ser tan dañino para la sociedad, un sector de la producción que a pesar de estar modelando a diario nuestras mentes se cree encima libre de pecado original e incuestionable.