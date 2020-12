Iglesias o el Houdini de la política

¿En qué va a quedar el caso Calvente? Es absolutamente miserable que desde Podemos denunciaran a este abogado de acoso sexual para poder despedirlo, algo que la Justicia ya ha confirmado. El líder de esta formación política, Pablo Iglesias, es además vicepresidente del Gobierno y alguna consecuencia tendría que tener este sucio asunto. Mintió descaradamente ante los medos de comunicación en referencia a la denuncia falsa al citado abogado, pero por lo que se ve lo de mentir en política, en España, es algo ya aceptado y no va a pasar nada. También mintió Sofía Castañón, secretaria de Igualdad de Podemos, que en 2019 habló ante los medios de “acoso laboral por razones de género”, en referencia al despido de Calvente. Despedir a un trabajador mediante una denuncia falsa de este tipo, y más en Podemos, es tremendo porque se suponía que esta formación venía a regenerar la política y no está siendo ni mucho menos así. Pero lo cierto es que a pesar de tantas denuncias contra Podemos, entre otras por financiación ilegal, la verdad es que no hay manera de condenar a Iglesias, ni de que dimita. Es el Houdini de la política española. Su escapismo es de lo más sorprendente que hemos visto en este país. Salvo en las encuestas, que parece que sigue perdiendo votos y consideración por parte de los ciudadanos como líder político, nada le afecta y ahí lo tienen, de vicepresidente del Gobierno y decidiendo en cosas fundamentales, hasta el punto de empequeñecer a veces al propio presidente, Pedro Sánchez, que aunque dijo que no dormiría bien con Iglesias en el Gobierno, lo cierto es que parece todo lo contrario, quizá porque al final le esté viniendo bien que un tipo como el de Vallecas esté ahí para que los medios no se centren solo en él y su pésima gestión de la pandemia. Iglesias se lleva los palos y Sánchez los votos, porque si ahora hubiera elecciones, las encuestas lo dan de nuevo como claro ganador, aunque seguiría necesitando al mago Iglesias para gobernar y como es lo único que quiere el líder socialista, seguir siendo presidente, aguanta lo que haya que aguantar. Incluso que Iglesias vaya contra el Gobierno desde su cargo de vicepresidente, algo verdaderamente inaudito en España. Sus intenciones, pues, son claras: acabar con Sánchez y con el Partido Socialista, para gobernar España más pronto que tarde. No lo va a tener fácil porque millones de españoles ya lo han calado, pero es el líder más hábil del momento y a pesar de la basura que tiene encima, el mago de la coleta se seguirá escapando y mientras que esté suelto será un peligro.