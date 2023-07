Igualdad de derechos, sí, privilegios, no

Si la televisión pública española transmite en directo la manifestación del día del orgullo gay debería hacer lo propio con las manifestaciones contra el aborto, con las manifestaciones laborales más señaladas, con las manifestaciones a favor de una España constitucional que tienen lugar en la Plaza de Colón de Madrid o con las de los desesperados trabajadores del campo que lo están pasando tan mal.

Derechos iguales para todos, sí, privilegios, no. Opino que la antipatía, el rechazo y la violencia contra la mujer y contra el homosexual van a seguir, incluso pueden aumentar porque millones de personas se sienten agraviadas y marginadas siendo como son ciudadanos también que con sus impuestos pagan lo que sea menester para que estas acciones transcurran debidamente, eso al margen de las buenas intenciones y maneras de los convocantes y asistentes a quienes se les supone espíritu tolerante y democrático. La inmensa mayoría de esos ciudadanos son respetuosos y/o tragan con lo que les molesta o no les gusta, pero hay todavía mucho tarambana suelto, no se olvide.

Lo que estamos presenciando, esas mitificaciones de los movimientos sociales que, se supone, van a acarrear votos o consumo para unos y otros que se han vestido de progresistas (políticos y empresas), se parecen a esos padres y profesores que hacen distinciones descaradas entre hijos, hijas o alumnado. A lo que llevan esas actitudes es a la incomodidad del otro, del agraviado, cuando no al desdén, a la acritud, al odio o a la violencia. Con todos los respetos y admiración que siento por las luchas de los homosexuales y mujeres, cuidado con este clima de propaganda y de peloteo al que les tienen sometidos los cuatreros del mercado y del voto, se les puede volver en contra. Cuidado con tanta adulación interesada de exposición de banderas y merchandising por doquier, logotipos de emisoras de televisión que se tiñen con el color del arcoíris, cuidado con esas exhibiciones que dan la impresión de que el orgullo es, sobre todo, exaltación del sexo, no sé si Lorca, Cernuda u Óscar Wilde serían partidarios de esta escenificación.

Por otra parte, en un periodo electoral como éste, la Junta Central debería analizar antes o después estas celebraciones por si contienen una intencionalidad electoral que es en realidad para lo que se utiliza tanto el tema de la mujer como el LGTBI. Hablando de nuevo de este último, no estoy de acuerdo con que, si vengo desde Granada o Málaga, en Sevilla me reciba una enorme bandera del arco iris en lugar público. Si eso debe ser así, propongo otras banderas. En lo internacional, deseo que cuando se celebre el día de la victoria bolchevique sobre Hitler, ondee la bandera bolchevique que fue la que de verdad se cargó al nazismo, una ideología que mataba a todo el que no pensara como ella: liberales, conservadores, comunistas, gitanos, homosexuales y por supuesto judíos. En lo nacional, quiero banderas el día del libro, de la poesía, de la música, de la ciencia, de todo lo que está marginado y nos es indispensable para vivir material y espiritualmente. Eso, o las banderas constitucionales y punto. Las otras a los balcones o a los demás lugares privados, cada cual con su símbolo preferido y necesario, que ya sé la necesidad que los humanos tenemos de símbolos, de crear símbolos y mitologías, pero no deberían ser para separarnos sino para todo lo contrario.