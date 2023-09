Incapacidad absoluta y teletrabajo

Hace unos meses, el 10 de mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó una sentencia resolviendo una situación de incapacidad permanente (por trastorno de pánico y depresión resistente) de una funcionaria de un juzgado.

La trabajadora -tramitadora judicial- viajaba en uno de los trenes siniestrados el 11 M y padecía desde entonces, un intenso miedo al transporte público. Su fobia se vio aumentada con la pandemia, desarrollando miedo a contagiarse de Covid19, y sufriendo crisis de angustia al ver a personas sin mascarilla. La empleada, al no poder acudir al centro de trabajo en unas condiciones de normalidad (sin exponerse a padecimientos cruentos de su frágil estado de salud mental) cursó la baja temporal y solicitó la incapacidad permanente absoluta. La Seguridad social se opuso, toda vez que la empleada -decía el organismo público- podía seguir desarrollando su trabajo a distancia desde su domicilio, donde su estado anímico era normal y no sufría estos padecimientos, neutralizándose así los episodios que la hacían sufrir los ataques.

La cuestión que se planteaba al tribunal, era si la trabajadora tenía derecho a esa incapacidad absoluta, o por el contrario, si la alternativa de teletrabajar, terminaba con el problema y la baja no procedía. La Seguridad Social razonaba que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, obliga a los empleadores a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo, y que dentro de dichas adaptaciones, el teletrabajo era en este caso la idónea. Muerto el perro, pensaría la Seguridad Social, se acabó la rabia y me ahorro una pensión vitalicia.

Pero el tribunal no lo vio así porque, aunque la empresa (en este caso la Administracion de Justicia) estuviese obligada según se ha dicho, a la adaptación del entorno laboral, la medida de teletrabajo no resultaba idónea. Ni siquiera era, legalmente viable, dado que el art. 5.1 Ley 10/2021 de trabajo a distancia, lo configura como voluntario, y un juez no puede exigir a una empresa, ni ambos obligar a un trabajador, impedido para desplazarse físicamente al centro de trabajo, a desarrollar su cometido en su domicilio a través del trabajo a distancia. De modo que «la posibilidad de que una persona desempeñe sus tareas desde su domicilio, no debe impedir su calificación como incapacitada laboral absoluta»,

Otra cosa sería, y la sentencia lo detalla además, que si en función de las circunstancias concretas del puesto, el trabajador incapacitado pudiera conservar su empleo mediante ajustes razonables y viables, (un acuerdo mutuo de teletrabajo incluso), nada impediría que renunciase a la incapacidad permanente y siguiese trabajando. Pero dejando claro, que la “posibilidad casuística de ajustes razonables, no puede impedir el acceso a la prestación, si el trabajador padece las limitaciones, y opta por la incapacidad”.

En nuestro caso, procede añadir, que la capacidad de desplazamiento al centro de trabajo, precisamente, no es un elemento accesorio sino determinante y esencial, que tradicionalmente, el Tribunal Supremo viene teniendo en cuenta a la hora de valorar la calificación de una persona a efectos de incapacidad permanente. Por tanto, nuestra sentencia no tuvo más opción que, ante la pérdida de esta posibilidad de desplazamiento, conceder la incapacidad absoluta.

Como dato accesorio -u obiter dicta, que dicen los clásicos- y dado que la incapacidad tuvo como raíz o hecho causante, las secuelas del atentado terrorista del 11M, la situación -y por tanto la contingencia- pudo haber sido calificada como accidente de trabajo in itinere, si aquel trágico desplazamiento, hubiese sido desde su domicilio al juzgado donde prestaba servicios.

Manuel Alonso Escacena es abogado.