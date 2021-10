Inflación asusta más que Halloween

Has regresado demasiado pronto a nuestras vidas. Inflación, no quiero verte. Te has venido arriba para acelerar la subida de precios como no lo hacías desde los peseteros tiempos de 1992, cuando la rumba catalana de moda era 'Amigos para siempre'. Ahora toca cantarte rumberamente las cuarenta con el 'Vete, no quiero verte, vete lejos de aquí'. Inflación, te estás entrometiendo en todos los campos de la economía y el consumo antes de que hayamos completado la superación de la pandemia covid. Necesitábamos un periodo de tranquilidad para respirar económicamente, aunque sea respiración enmascarillada, y para reestablecer a pleno rendimiento las capacidades generales de oferta, demanda, gasto, inversión, beneficio y ahorro. Pero amenazas con apalancarte en el saldo de las tarjetas de pago no solo para el periodo navideño sino como 'okupa' indefinida. Tú sí que asustas, y no las calabazas de Halloween.

La cumbre del G-20 en Roma y la cumbre del clima en Glasgow se llevan a cabo surfeando esta ola inflacionista global. La primera que vivimos contabilizando en euros el valor y precio de las cosas, y beneficiándonos de la estabilidad que aportan las políticas monetarias del euro, calmante vitaminado para un país como el nuestro tan acostumbrado históricamente a recurrir a la inflación como válvula de escape para tapar la falta de rigor económico. En la marejada conviene distinguir los factores objetivos causantes de los problemas de producción y distribución de energía, semiconductores, acero, aluminio, vidrio, papel, cartón, etc., respecto de las tendencias especulativas para hacer caja aplicando mayores márgenes y poniendo a la cadena de suministro como excusa. Porque en ambas caras de la moneda (verbigracia, cómo ha llegado a multiplicarse por diez el precio de los fletes en el saturado transporte marítimo para trasladar un contenedor desde Asia a Europa, y después ha de amortiguarse su impacto en la estructura de costes) sigue estando en vigor el proverbio 'a río revuelto, ganancia de pescadores', cuyo origen se remonta a la España del siglo XVII, cuando el comercio intercontinental buscaba eldorados y monopolios, cuando el clima olía a fragrancias y a pestes, y cuando la sociedad también tenía dificultades para discernir entre apocalípticos, reformistas, bienhechores y pícaros.

Inflación, no seas insumisa ante la transición energética. Es un rumbo inexorable porque la creciente intensidad de las lluvias torrenciales, de las sequías severas y de los incendios forestales son aldabonazos del cambio climático, causante de un sobrecoste económico mucho mayor que cualquier subida del megavatio eléctrico. No te disfraces de víctima de los desajustes del mercado global en plena crisis de crecimiento porque la escasez de componentes básicos coexiste con el despilfarro de inmensas cantidades de comida que se tiran a la basura. Y porque hay tiranos en medio mundo que están encantados con dificultar el comercio justo y te van a sacar de paseo para desviar la atención sobre su falta de colaboración y su obstruccionismo mientras plantan batalla por el liderazgo tecnológico, industrial y comercial.