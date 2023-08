Inicio del curso y los ayuntamientos ofertan ayudas, hoy Gines

Si hace unas semanas les contaba las ayudas para muchos estudiantes en la ciudad de Mairena del Aljarafe, en este domingo nos trasladamos hasta Gines y les cuento como allí también están presentes a pocos días del inicio del nuevo curso escolar. Una forma de paliar las mermadas economías de muchas familias que tienen que hacer un verdadero esfuerzo para estos gastos. A través de la delegación de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud del ayuntamiento de Gines, el plazo de solicitud para las Ayudas Municipales de Apoyo al Estudio correspondientes al curso 2023-2024, una iniciativa con la que desde el Ayuntamiento se busca facilitar su formación a los estudiantes de la localidad pertenecientes a familias con dificultades económicas. Dichas ayudas van destinadas al alumnado empadronado y residente en la localidad y que se encuentre matriculado en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos Medio-Superior, FP Básica, Bachillerato y Estudios Universitarios. Las ayudas pueden solicitarse para dar cobertura a distintas necesidades de las familias, entre las que se incluyen la adquisición de material escolar, el transporte público al centro de estudios o la adquisición de dispositivos tecnológicos. Como en años anteriores, y con el objetivo de agilizar los trámites tanto en la concesión como en el posterior abono de la cuantía económica, las ayudas se han integrado dentro de los distintos Programas de Ayuda de Emergencia Social existentes en la delegación de Bienestar Social, unas iniciativas que van dirigidas a las familias y colectivos más vulnerables de la localidad. Para poder recibir estas ayudas los solicitantes deben cumplir con una serie de requisito, al igual que en otros municipios de la provincia, estos son según el ayuntamiento: cumplir los criterios económicos establecidos y estar empadronados en la localidad, los solicitantes deberán acreditar no tener acceso a otras ayudas de Administraciones Públicas o recursos propios que cubran las necesidades para la que se solicita la ayuda. Cabe destacar que es imprescindible, como paso previo a la concesión de la ayuda, un informe técnico previo por parte de los Servicios Sociales Municipales, por lo que no puede realizarse ninguna compra o gasto con anterioridad al mismo. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto, pudiendo presentarse tanto en el Registro General del Ayuntamiento de Gines (Conde de Ofalia, 2) como en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Sevilla, 10).Para aquellos lectores de Gines que no les quede claro todo esto, también pueden solicitar información por otras vías y en otra dirección, contactar a través del teléfono 954714402 o bien de forma presencial en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (C/ Sevilla,10).Toda ayuda es poca y si los consistorios tienen las partidas económicas para estas ayudas tenemos que aprovecharnos de ella y así nuestra economía no se resentirá tanto.