Inquietante relevo generacional

El relevo generacional es imprescindible en todas las facetas de la vida, decir esto parece una bufonada si no fuera por lo que me preocupa este relevo. Lo veo en la universidad y lo veo en el gobierno actual de España. Y lo veo a nivel mundial con los nuevos amos del mundo. El ser humano no es social, es individual, de lo contrario serían inútiles la cantidad de leyes y normas que nos damos para poder sobrevivir los unos a los otros. Pero este individualismo que hoy observamos entre los jóvenes es muy alarmante, ¿de dónde ha llegado? Del país que castiga a unos y a otros con eso que llama sanciones, saltándose la legislación mundial y aplicando un eslogan que hay que decirlo con claridad: “Aquí se hace lo que me sale a mí de la entrepierna”, por eso me alegró que la ministra Montero, al menos por una vez, le dijera a los yanquis que a ver si hay que ponerse de rodillas ante ellos porque se quiera encabezar la oposición a la política fiscal legalmente ladrona que ejercen multinacionales como Google.

Por cierto, el PP se coloca antes del lado de EEUU que de algo que es puramente europeo y español: enfrentarse a empresas que roban a los españoles porque utilizan sus datos, obtienen grandes beneficios gracias a ello, pero no pagan impuestos a cambio. A su vez, los progres de Podemos y PSOE parecen comprender más y mejor a los inmigrantes que a los problemas de los españoles. Las ayudas que reciben los inmigrantes también son a costa del trabajo de los españoles y suponen un insulto para muchos, esto no se puede decir pero yo lo tengo que decir porque soy periodista y lo oigo a mi alrededor y no por afirmarlo voy a ser racista ni xenófobo, yo sé lo que soy y me trae bastante sin cuidado las sentencias de esos sanedrines posmodernos.

Sin embargo, no dejo de reconocer que entre unos y otros da la impresión de que España está desprotegida en gran parte y que miramos más a otras latitudes que a nuestros graves problemas.

¿Qué podemos esperar del relevo generacional ante este panorama? Para empezar, ¿por qué los medios de la derecha no cejan en esa campaña intoxicadora tan bestial contra el gobierno? Observándola y, además, habiendo sido testigo directo de lo que ha sucedido por ejemplo en Venezuela, comprendo lo terrible que lo estarán pasando todos los países que osan salirse del sistema mercantil mundial. No digo que no se critique al gobierno, pero no de esa manera, pura desinformación. ¿Por qué no se les da una oportunidad a estas nuevas generaciones y luego si en un tiempo prudencial no hay resultados sólidos se adopta toda la dureza que haya que adoptar? Yo recelo de este gobierno, me parece una falsa izquierda y peor si aplica la protección a la mujer y al menor según le interesa. Sin embargo, es legal y debo observar su evolución en lugar de crispar tanto a la gente en su contra.

¿Por qué no se emplea parte de esa energía en denunciar la política canalla de los que se supone que deberían traer más solidaridad entre los humanos en el mundo de los negocios? Los nuevos amos del mundo, los jóvenes de la GAFAT (Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter) no traen más justicia laboral sino más explotación.

El relevo generacional es ciertamente preocupante, desde el punto de vista de la justicia que tanto perseguimos, no veo claro en manos de quiénes dejo el mundo para mi vejez y para los que vengan detrás de mí.