Inteligencia Artificial: entre el miedo y la esperanza

Lo digital es una revolución que no tiene igual en la historia de la humanidad. Lo digital está cambiando al hombre y a la sociedad de una manera inesperada porque transforma la forma en que entendemos, vivimos y actuamos. Lo que llamábamos futuro hoy ya es presente.

Con la IA se abren enormes oportunidades, pero también muchos miedos e incógnitas. Es impresionante lo que descubres apenas te asomas a esta nueva “herramienta” y ves el impacto que tiene sobre la salud, la educación, la vida cotidiana, el trabajo. Lo digital ha comenzado a transformar la vida y la identidad de los pueblos indígenas de la Amazonía y está digitalizando un entorno verde como la selva, mientras que en Singapur han descubierto cómo un entorno digital se está volviendo verde gracias a los bosques verticales y a los invernaderos de la ciudad. En el mundo occidental avanzado vemos cómo se están transformando radicalmente las empresas.

He visto con mis propios ojos cómo en Japón los robots ayudan a las personas mayores lavándoles la espalda o dándole apoyo cuando sus piernas comienzan a fallar. He visto en Estados Unidos robots animados entrenando a los médicos en su aprendizaje para las operaciones. He visto a nuevos sistemas de Inteligencia Artificial leer los labios de las personas sin necesidad de emitir sonido.

Los modelos generativos, ahora conocidos gracias a ChatGPT, reproducen un lenguaje natural y elegante, como el humano. Lo hacen utilizando un método de aprendizaje simple y auto-supervisado: en lugar de la gramática o la conjugación, el sistema inventa construcciones y las integra en extensas redes neuronales. Todo ello partiendo de datos que requerirían unas 500.000 vidas para leerlos.

Entre el miedo y la esperanza, se han abierto al mismo tiempo visiones de escenarios apocalípticos y utopías irrealizables. El sentido común nos tendría que obligar a repensar a lo humano, a la persona.

¿Qué papel queremos jugar como humanos en este nuevo mundo digital? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el destino de las economías globales? ¿Qué influencias produce todo esto en las decisiones de los países? ¿Será posible con la IA diseñar un modelo de desarrollo global que garantice el progreso armónico entre las naciones?

Mientras vivimos entretenidos por las ansias y la codicia de un señor que a costa de lo que sea quiere quedarse a vivir en la Moncloa, aunque sea a costa de destrozar el país y además enfrentando a los españoles, una sociedad distinta se está configurando en la visión de los nerds digitales. Por eso vale la pena pararse y preguntarnos cuales serán los impactos y las consecuencias, cuáles serán los próximos caminos del mundo conectado y cuál es el proyecto humano en la era digital.

Por último, no estaría mal reflexionar sobre como lo digital puede ayudarnos a leer mejor la Naturaleza y a respetarla y cómo podemos ser más solidarios poniendo al centro de todas nuestras acciones a las personas.