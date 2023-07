Karl Albrecht, co-fundador de los supermercados Aldi, definía el término «inteligencia social» como «la capacidad para congeniar y conseguir cooperación partiendo de una sensibilidad por las necesidades ajenas», no le faltaba razón a este exitoso emprendedor alemán porque, ya sea en el ámbito personal o profesional, tener claro que no somos Superman, que necesitamos de los demás para progresar y que ellos nos necesitan a nosotros para conseguir lo propio, es el primer paso para acercarnos a nuestro objetivo. Probablemente te suene el dicho «la unión hace la fuerza» (así como su contrario «divide y vencerás»), ¿empiezas a intuir las bondades de la inteligencia social? Los beneficios, tanto tangibles como intangibles, del conectar y cooperar, son numeros: nos hace ganar tiempo, amigos, experiencias... Claramente, la inteligencia social no es una ciencia exacta, no significa que quien la tenga vaya a conseguir su objetivo en el 100% de las ocasiones pero lo que si está asegurado es que siempre llegará más lejos que quien no la aplique.

La inteligencia artificial está genial pero lo humano siempre necesitará de lo humano, por eso nunca pasará de moda eso de echar una mano. Ser socialmente inteligente es una habilidad que debería mostrarse desde la más tierna infancia porque la autenticidad, la claridad, la empatía resultan ser certeras guías de la actitud, ella dirá mucho sobre quién eres TÚ: Talento Único.

Ya sabes: conecta, coopera, construye... Y recuerda que la inteligencia social en todo influye.