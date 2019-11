Invertir en el sector inmobiliario en todo el mundo

Existe una forma de invertir en ladrillo sin la necesidad de realizar grandes desembolsos de capital, se pueden realizar pequeñas aportaciones. Una de la formas en la inversión en inmuebles a través de fondos de inversión, les indico hoy uno de esos fondos y cómo funciona.



El Fondo intenta aprovechar las diferentes fases por las que atraviesa el sector inmobiliario en diferentes zonas del mundo. Intenta focalizar la inversión en países situados en el valle del ciclo, con perspectivas de mejora, o aquellos situados en fase alcista, intentando evitar los mercados sobrecalentados. En estos momentos, tiene una fuerte inversión en Alemania y Japón, y está prácticamente al margen de mercado español.



Invierte principalmente en empresas de tipo patrimonialista, propietarias de inmuebles de toda clase: residencial, parkings, oficinas, centros comerciales, residencias de gente mayor, residencias de estudiantes, etc., y que perciben un alquiler por los mismos.



Se analiza la fase inmobiliaria de cada zona (intentando evitar cualquier burbuja), la rentabilidad por alquiler que obtienen las empresas de la cartera, la tasa de ocupación y la situación financiera de la empresa. Se tienen en cuenta que las divisas de las empresas en las que se invierte coticen con un cierto descuento respecto al euro.



Es un Fondo apto para inversores con una cierta mentalidad contraria, que invierten en un sector denostado dadas las distintas burbujas inmobiliarias que se han sucedido en los mercados en los últimos años. No obstante, las oportunidades surgen por el hecho que la burbuja inmobiliaria no fue global.

Es apto para todo tipo de inversores, los que invierten en Renta Variable, los que invierten en inmuebles y los rentistas.

Tiene liquidez diaria, al invertir en empresas cotizadas y no en inmuebles. Esto quiere decir que podemos rescatar nuestra inversión en el momento en que la necesitemos.

No existe comisión de entrada ni de salida.

El Fondo permite al inversor obtener unas rentas periódicas del 4% anual. En 2019 lleva una revalorización del 25,26%