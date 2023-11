Ione Belarra ‘La Aguafiestas’

Carlos Herrera la llama con gracia La Niña de la Curva. Aunque parezca un chiste malo, esta mujer es nada más y nada menos que ministra de España. Forma parte del forraje que metió Sánchez en el Gobierno para poder ser presidente y vivir como un marajá. Ayer resultaba patético prometiéndole lealtad del Gobierno a la heredera a la Corona, lo que demuestra que no solo es un sicópata, sino un caradura de tomo y lomo que se ríe de todo y de todos. La Belarra, que está como una chota harta de papeles, tiene un objetivo claro, por si no hubiera nada que hacer por el país en los próximos años: evitar como sea que la Princesa de Asturias llegue a reinar algún día. Le piensa aguar la fiesta a la muchacha, que ayer celebró su mayoría de edad jurando la Constitución en el Parlamento con la ausencia de dos ministras y un ministro del Gobierno, el consumido Garzón. La lealtad y el afecto del Gobierno, ya saben. Al mismo tiempo, el partido sanchista llegaba a un acuerdo con el partido morenista para lo de esa amnistía que no camelaba Pinocho, pero que ya van a tener los golpistas catalanes para que el autócrata madrileño de trajes caros y sonrisa forzada pueda seguir en la Moncloa cuatro años más. ¡Por Dios! No habrá manera de parar esa ley de amnistía, así que ya mismo vamos a ver cómo Puigmamón llega a España sin miedo alguno a que lo encierren para celebrar la amnistía y las ventajas fiscales que están incluidas en el acuerdo, entre otras peritas en dulce que se desconocen. Con la lealtad a la Corona prometida ayer por el presidente en funciones y el objetivo amenazante de Ione Belarra, de impedir que Leonor reine, estoy seguro de que hoy hay miles de monárquicos más que ayer en nuestro país. Y mañana habrá más y el próximo año, si sigue gobernando esta banda, habrá tantos que el forraje apenas tendrá poder. No soy monárquico, pero lo prefiero. Felicidades, Leonor.