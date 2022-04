IPC americano. Mercados, qué esperar para hoy

Descensos moderados para el Ibex35 que se dejó en la sesión un 0,25% hasta los 8.585 puntos en el inicio de una semana que estará condicionada por el comienzo de presentación de los resultados empresariales en Estados Unidos. También pendientes del dato de inflación americano que conoceremos hoy y la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo.

Hay que recordar que el viernes no habrá mercado ni tampoco el Lunes de Pascua.

Desde el punto de vista técnico el Ibex mantiene el rebote de corto plazo con el soporte a vigilar de 8.274 puntos y la resistencia de 8.912 puntos.

Los valores con mejor comportamiento fueron IAG que se anotó un 2,54%, Ferrovial un 2,01%, Almirall un 1,83% y AENA un 1,76%. En el otro lado de la tabla encontramos a Laboratorios Rovi con una pérdida del 2,36%, Iberdrola un 2,27%, Endesa un 2,10% y Enagás un 2,08%.

Los inversores miran a Francia por las elecciones del próximo día 24, una continuidad de Macron favorece a las bolsas debido a la continuidad en las políticas a adoptar. No es que las bolsas tengan preferencia por un político u otro, es que a las bolsas no les gusta la incertidumbre.

En Wall Street se vieron descensos en el Dow Jones que se dejó un 1,19% hasta los 34.308,1 puntos, el SP500 perdió un 1,69% hasta los 4.412,53 puntos y el Nasdaq se dejó un 2,18% hasta los 13.412 puntos. Por sectores, los más afectados fueron la energía, la tecnología y comunicación y servicios. Destacaron las pérdidas de Tesla, un 4,83%, Apple un 2,55%, Nvidia un 5,20% o Alphabet de un 3,35%. Las subidas en los tipos de interés hacen que las empresas tecnológicas continúen sufriendo.

JP Morgan y BlackRock presentarán sus resultados el miércoles y el jueves lo harán Morgan Stanley y Goldman Sachs.

En los mercados asiáticos se han visto descensos en el Nikkei del 1,79% hasta los 26.342,5 puntos y subidas en el Hang Seng del 0,28% hasta los 21.269 puntos. Con los confinamientos en China persisten los problemas en la cadena de suministro y la actividad manufacturera y de servicios se contrae en el mes de marzo.

El oro sube a 1.957,7 dólares la onza y la plata a 25,363 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 96,75 dólares y el Brent a 100,87 dólares mientras la rentabilidad de los bonos continúa su rápida escalada, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,819% y va camino del 3%. La rentabilidad del bono alemán de 10 años está en 0,8315% cuando hace nada estaba en negativo y la rentabilidad del bono español a 10 años en 1,753%.

Hoy los inversores estarán muy pendientes del dato de IPC en Estados Unidos correspondiente al mes de marzo que se publicará al las 14:30h, se espera una subida del 8,4%. El resultado del dato de IPC condicionará a la FED para definir su estrategia de política monetaria. También hoy a las 13:00h conoceremos el informe mensual de la OPEP en una situación de alta volatilidad en los precios del petróleo. En cuanto a la agenda macroeconómica, destaca el dato de desempleo en Reino Unido, el IPC en Alemania y Portugal. La Balanza Comercial en Francia y también el índice ZEW de confianza inversora en la zona euro y en Alemania. En Estados Unidos el Libro Rojo de ventas minoristas.

Los futuros europeos vienen hoy antes de las 08:30h con descensos importantes, el Ibex pierde un 1,43%, el DAX un 0,55%, el Eurostoxx se deja un 0,59%, el FTSE100 un 0,54%, el CAC40 un 2,92% y el Italia40 un 1,13%.

La semana se presenta corta debido a los festivos y con menor liquidez de la habitual por las vacaciones de los operadores. Las bolsas, no se puede decir que están baratas y hay muchos frentes abiertos que pueden afectar a las cotizaciones. Con todo esto, podemos afirmar que el Value continúa comportándose mucho mejor que el Growth y en cuanto a Fondos de Inversión los que mejor comportamiento tienen son los Fondos Value y con gran descuento sobre sus respectivos precios objetivo.