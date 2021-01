Irene Montero no tiene un curro al que volver

No puedo negar que siento especial simpatía por la que fue líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Me parece una mujer sensata, inteligente y comprometida. No me gusta con lo que está comprometida, eso es cierto; tan cierto como que las cosas funcionan así, cada uno pensamos de un modo distinto, nos respetamos y punto. No hay más debate sobre el asunto.

Tampoco puedo negar que me pasa justo lo contrario con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ni me parece sensata, ni pizca de inteligente, ni creo que esté comprometida con nada que no sea su propio futuro.

Son dos mujeres de corte muy distinto, dos mujeres que defienden cosas bastante parecidas (tal vez sea mejor decir que Montero las defendía o que las defendía desde otros lugares porque los de ahora son amables, cómodos, bien remunerados y esas cosas); son dos mujeres que han puesto cara a muchas que nunca pudieron decir esta boca es mía. Pero una tuvo que recordar a la otra en las redes sociales algo muy importante: «Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio».

Las redes sociales se han convertido, entre otras cosas, en la corrala más grande de la historia de la Humanidad. Gritos, insultos, chascarrillos, mentiras y cotilleos. Y, a veces, verdades dolorosas para unos y reconfortantes para otros. En las redes hay pistas sobre cómo se llevan unos con otros, sobre los amores ocultos que resplandecen tras una frase que no parece tener importancia, sobre cómo evolucionan las personas.

Irene Montero está demostrando ser una política mediocre, una mujer que traza un camino en el que no hay posible rectificación, sendas en las que se clama por un feminismo radical dejando fuera a los hombres (le guste a ella más o menos, sacando al hombre de la ecuación, el problema es irresoluble). Irene Montero ha demostrado una falta de escrúpulos al abandonar las ideas que defendía que parecen inventadas para una mala novela en la que la villana es, además de mala persona, una mujer desdibujada y peligrosa en su ignorancia.

Teresa Rodríguez tiene un defecto terrible: no se calla, está dispuesta a recibir y repartir si es necesario porque cree tener razón (no siempre es así, claro). Pero tiene una cosa maravillosa para ser política: ha trabajado, sabe lo que es ganarse la vida madrugando y puede hablar con propiedad de asuntos que algunos políticos conocen por las noticias de la televisión.

Esto de bucear en las redes para descubrir quién es quién y cómo se lleva con los demás resulta fascinante.