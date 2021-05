Israel y Marruecos, ¿intocables?

¿Expulsarán este año a Israel de Eurovisión? Siempre me he preguntado qué pinta Israel en Eurovisión aunque la respuesta sea fácil: nada tiene que ver con la música ni con la situación geográfica sino con la política, podríamos añadir que con la historia pero, si así fuera, Eurovisión debería pasar a llamarse Mundovisión y su duración sería casi eterna. La pobre Israel, allí, lejos, rodeada de moros malos, vamos a darle un cobijo aquí, entre los ortodoxos, los protestantes y los católicos. Bueno, vale, pero todo tiene un límite, Israel posee el derecho a defenderse pero no a masacrar. El simplón de Biden tiene mala leche, se va a la cama por las noches con unas decenas de niños muertos en su conciencia más las víctimas infantiles y menores de edad que tiene por la frontera sur. Es dura la política de altos vuelos y más dura cuanto más alto se llegue. Lenin, cuando estaba fusilando al que consideraba necesario -daños colaterales-, se lamentaba de ello pero no paraba. Quiero decir que los millones de jóvenes y adultos que siguen Eurovisión ya saben cómo funciona la vida y uno de los significados de la presencia de Israel que, sin duda, no la van a echar del certamen aunque éste no tenga lugar por pandemia y se desarrolle simbólicamente o sólo se celebre bajo en calorías.

Cuando estaba Franco había representantes de países que en los organismos internacionales se levantaban y se marchaban al tomar la palabra el representante español. Israel se curró mucho ser Israel, pero lleva desde 1948 invadiendo, matando, destruyendo y desobedeciendo a la ONU y ahí sigue, no hay nada mejor que tener un padrino en condiciones. Oh, Inglaterra se escandalizaba con la presencia franquista y sin embargo contribuyó -junto a EEUU- a construirle un país a Israel mirando para otro lado cuando había que defender también los derechos de quienes llevaban siglos allí, que eso fue lo que aprobó la ONU. Como contraste, cuando pudo ayudar a la república española no lo hizo, prefirió dejar que ganara Franco a arriesgarse a que ganara Stalin, con el que acabó pactando para repartirse el mundo. León Felipe llamó en sus libros “raposa” a Inglaterra y recogió en su obra la tremenda frase que lanzó en el Parlamento Británico el Primer Señor del Almirantazgo de Inglaterra y ministro de Información con Churchill, Lord Duff Cooper: “Todo lo que se ventila hoy en España no vale la vida de un marinero inglés”.

Y Marruecos. Venezuela y Cuba hay que ver cómo vulneran la libertad y los derechos humanos de sus ciudadanos y hay que ver lo asesinos que son sus mandatarios, sobre todo después de Batista, en Cuba, y a partir de 1998 cuando Chávez vence en unas elecciones por primera vez, en lo que a Venezuela se refiere. Pero Marruecos, oh, Marruecos, el rey de Marruecos es puro y casto, a callar, tenemos negocios con él, somos otra monarquía, hay que dejarlo que invada un poquito o un mucho nuestros mercados, no se puede atender en un hospital a nadie que no le guste a Marruecos aunque sea por eso que llaman razones humanitarias. El rey de Marruecos es como el suegro rico de Los Morancos de Triana que a la nuera tanta la gracia le despertaba en contraste con el suegro pobre que todo lo que hacía se utilizaba en su contra.

El primer viaje oficial fuera de España de un presidente español -menos Sánchez- es a Marruecos, que no se nos enfade su majestad. Eso a pesar de que en Marruecos está totalmente prohibido hablar del rey. Claro, todo es por la diplomacia, es que si se enoja abre la frontera y nos demuestra lo contento que están con él miles de sus súbditos que se vienen pronto a curiosear por España y Europa.

Hay que aplicar la diplomacia pero, ¿tantos años a Israel y a Marruecos? ¿Y tan poca paciencia con Venezuela, Cuba o cualquier otro país que saque los pies del plato, incluso si los hemos parido nosotros, hablan nuestro idioma y cuando paseamos por ellos vemos a Sevilla, Asturias, Canarias, Euskadi, Cantabria...?

Por último, les iba a dar un consejo a las máximas autoridades de Marruecos: sean prácticos, no envíen inmigrantes, mejor nos invaden y comienzan la recuperación de Al-Andalus, aquí nadie les va a decir nada, estamos todos peleados y separados, va a ser un paseo similar al que dieron ustedes cuando poblaban Iberia los visigodos y demás pueblos allende las fronteras del Imperio Romano. Pero como mi Pedro Sánchez ha cogido el avión y se ha ido para Ceuta me quedo más tranquilo, van a ver ustedes como entre él y Marlaska esto está arreglado en un santiamén y ya mismo se van todos por el espigón de regreso al país de los pinchitos.