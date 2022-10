Jesús Quintero, azote de lo vulgar, ¡qué bueno es siempre el muerto!

Casi todos somos buenos cuando nos morimos. Menos unos pocos a los que quienes mandan convierten en malos, los demás nos ponemos a un palmo de exhalar aires de santidad. Jesús Quintero se había convertido en un crítico feroz de la comunicación actual. Poco se ha destacado eso. Hace años, lo llevamos a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, a una mesa redonda donde estuvo acompañado por dos o tres destacados periodistas radiofónicos cuyos nombres me voy a callar. Cuando le llegó el momento de intervenir, Quintero preguntó a la persona que moderaba la mesa si aquello era una intervención concreta de cada uno o un debate. Le dijeron que, sobre todo, una intervención de cada uno y luego coloquio con los asistentes. Entonces replicó algo así como “menos mal, porque os habéis librado de una buena”, dijo mirando a sus compañeros protagonistas del acto. Y a partir de ahí despotricó de lo lindo contra la radio y la televisión actual, recuerdo que soltó: “seguro que en un párrafo de los que se leen por la radio hay unas cuantas faltas de ortografía”.

Criticó al poder y a Canal Sur y una persona militante del PSOE que tenía a mi lado comentó en voz baja: “Hay que ver, con lo que se le ha dado”. No olvidaré nunca esa frase porque me hizo ver de nuevo una de las características del clientelismo en tiempos de la Junta socialista. “Con lo que se le ha dado”. O sea, no se lo había ganado Jesús Quintero con su saber, sino que se le había concedido por parte de los señoritos y, en consecuencia, ahora el agraciado debía guardar un determinado vasallaje toda su vida. Ya sé que eso lo hacen y los han hecho otros, pero con Quintero pincharon en hueso duro de roer.

Cuando terminó el evento, nos llevamos a Jesús en taxi al centro y lo dejamos donde él nos dijo, pero su razonamiento contra la banalidad de la radio y la TV actuales prosiguió. Fue una mañana memorable que años después resultó corregida y aumentada en otra mesa redonda de 2017 en la que participó en la Universidad de Málaga, junto a Carlos Alsina y Fernando Sánchez Dragó, moderada por el profesor y periodista Teodoro León. Ésa la tienen ustedes en YouTube, saquen un poco de tiempo y véanla, por favor. Yo la he proyectado a veces en mis clases junto a la entrevista con José María García que en 2007 TVE le censuró a Quintero, ambos documentos son riquísimos para que conozcan tanto el choque generacional Quintero-Alsina como un poquito de lo que hay en las tripas del periodismo y que ustedes no saben y cuando lo iban a saber se lo impidieron los mediocres de siempre. La entrevista con García no tiene precio y sin embargo ya no la puedo exponer en una clase del último curso de la carrera de periodismo sin que los muchachos y muchachas se aburran muchísimo porque ni entienden ni quieren entender a excepción de unos poquitos. Como no hace reír...

Aunque yo escuchaba a Quintero por las noches en la radio (RNE y la SER), tuve noticias personales de él primeramente cuando trabajaba como responsable de prensa -que se llamaba entonces- del Instituto de Fomento de Andalucía (hoy Agencia IDEA). Quintero andaba por allí con sus proyectos para Sevilla. Un técnico experto en economía y empresa me dijo una vez: “¿Tú conoces al Loco de la Colina?”. “Sí, pero no tengo amistad con él”. “Pues si lo ves dile que se dedique a la comunicación, no a los negocios”. No era buen empresario Jesús Quintero. Pero creo que Sevilla no se lo merecía. Fundó una radio de calidad, Radio América, casi ignorada, en la que tuve el honor de colaborar. Fundó el Café Placentines, un lujo para las tertulias. Cerró. Fundó un precioso lugar viscontiniano, el café Montpensier, con café teatro, en Luna Park, frente al Parque de María Luisa. No sólo cerró, sino que fue convertido en una asquerosa discoteca que vulneraba leyes y ahora es una especie de zahúrda. Recuerdo el día en que se inauguró aquello, nos invitó a la prensa. Me quedé alucinado, qué sentido estético atesoraba Jesús Quintero. Fundó el teatro Quintero sobre lo que fue el cine Pathé. Nada.

Una noche, en la Plaza Nueva, me presentó a una de sus hijas en la Feria del Libro. Pasamos un ratito muy entrañable, adoraba a aquella criatura. Yo hablo bien del muerto porque al final quiso defender la calidad frente a la cantidad y algunos le llamaban anacrónico. No, las minorías mueven el mundo y en la cotidianeidad también tienen derecho a la vida. Mucho alabar a Quintero en su muerte, pero nadie le dio trabajo, ni Canal Sur, había llegado la eclosión del espectáculo y de lo vulgar y cualquier espabilado listo, con buena pinta -y por supuesto “de la cuerda”- vale de presentador. Lo de Quintero iba más allá, era lo clásico, lo difícil de hacer, lo caro, y eso ya no traía cuenta.