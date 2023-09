Jesús Solano, ¡gloria a los ochentañeros!

Estamos en la era de los ochentañeros. No sé si el diccionario acepta esta palabra. Hay otra, octogésimo, que en su tercera acepción se contempla como “edad comprendida entre los 80 y los 89 años”. No me gusta dado que también se utiliza en aritmética (“que ocupa en una serie el lugar número ochenta”, “conjunto de 80 unidades”) y parece que estamos relegando a los respetables octogenarios a la categoría de simples números cuando son mucho más que eso y si aquella canción de Coz se llamaba Las chicas son guerreras estos octogenarios de los que hablo son el rayo que no cesa o miembros de una raza especial de espartanos del siglo XXI.

Mick Jagger cumplió los 80 y ahí sigue, pegando saltos, sacando la lengua y, ante todo, llenándonos la cabeza de rock, junto a Keith Richards. Ringo Starr y Paul McCartney nos prometen nuevas giras, al igual que los Rolling, y tienen proyectos en común. A Julio Iglesias le molesta cumplir 80 años y sin embargo le han regalado un video de más de tres horas donde casi quinientas personas de las llamadas famosas o célebres lo felicitan.

Jesús Solano se considera un marchenero más. Nació en Aguilar de la Frontera en 1942 pero con 5 años ya estaba en Marchena. Acaba de publicar su libro número 18, Diario de confesiones a Mayo (Editorial Granada Club Selección). Detrás, 17 obras en prosa o verso. El número 18 es mi número preferido de toda la vida, con el tiempo descubrí que pueda que sea el número del Diablo, 6+6+6. Los Rolling publicaron aquella maravilla de canción, Sympathy for the Devil, que los mantiene eternamente jóvenes. Aunque Charlie Watts ya esté con el propio diablo tocándole la batería sus otros tres colegas lo sientan tras ellos en el escenario y no dejan de hablar de él cada vez que los escuchamos.

No sé si Jesús Solano ha pactado con Lucifer, no creo que lo haya hecho Julio Iglesias, lo que sí creo es que la juventud y la edad no están sólo en los gimnasios ni en la alimentación supuestamente sana sino, sobre todo, en la cabeza. Los creadores, los que tienen ilusiones en sus mentes incansables, son los jóvenes, los eternos, y quienes se pudren delante de la dictadura digital pueden ir directamente de la silla a la sepultura sin notarlo porque son lo mismo.

Ahora resulta que Jesús Solano nos proyecta el mes de mayo en forma de un personaje al que le cuenta alegrías y penas con prosa firme y lírica. Hace poco se bautizó el libro en Marchena y el presentador, el también escritor Rafael Raya Rasero, que roza los 80, nos recordó que en mayo nacieron una serie de escritores como Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela o Almudena Grandes, de manera que mayo es más el mes de los escritores que el de las flores. Por cierto, hoy en el Ateneo presenta Raya Rasero una asociación cervantina de Sevilla que no teníamos ninguna. Estos ochentañeros no se detienen ante nada.

Jesús Solano va bastante más allá de la literatura. Es músico, especialista en Joaquín Turina. Colecciona instrumentos musicales y, aunque lo suyo es el piano, cerró la puesta de largo de su nuevo libro tocando con una armónica el tema central de la película La Misión, ese adagio escalofriante que compuso Ennio Morricone, otro que con 80 años estaba en forma y por eso se fue con la música a otra parte bastante después. Solano ha diseñado guitarras para que quienes hacen sonar este instrumento universal no se quejen tanto de la espalda. Solano ha inventado instrumentos y en la gala de su nuevo hijo de papel se integró en una formación musical de viento que hay en Marchena para tocar con ellos su castañófono. El museo más importante de castañuelas que hay en España lo ha fundado Solano y una especie de clínica de musicoterapia la creó Solano, este ochentañero está en todas partes sembrando estímulos para la creación que es la medicina más efectiva contra la indolencia.

Me pregunto a veces, ¿por qué Jesús Solano no es tan conocido como Julio Iglesias o Mick Jagger? Podría decir aquí las causas, no vale el esfuerzo. Ya le han reconocido sus méritos en diversos lugares y posee hasta un doctorado honoris causa. Sin embargo, lo más importante es que uno se conceda a sí mismo la alegría y satisfacción de cumplir con su misión en la vida. Jesús sabe que la está cumpliendo y con creces. Y va a seguir en ello hasta que no pueda más por motivos ajenos a sus deseos. Cuando Jesús Solano sonríe -que es muy a menudo- el que no se sienta acariciado por el sol de Mayo es que está más allá de Plutón.