Joaquín y el tío del rascacielos

Alain Robert, llamado el “Spiderman francés”, de 60 años, escaló el miércoles pasado un rascacielos de París que mide 150 metros para protestar contra la decisión de Macron de hacer trabajar a los franceses hasta los 64 años. Como hay gente pa tó, este señor trepa edificios y monumentos sin protección alguna y a eso se dedica desde los años 60. La pregunta es obbbbvia: pisha, si con 60 años eres capaz de subir como un gato por un rascacielos, ¿qué te importa trabajar hasta los 64 abriles? ¿Te vas a herniar por eso?

Lo de pisha puede que se lo dijera el gaditano Joaquín, que se acaba de despedir del fútbol por cuestiones biológicas, con toda la tristeza del mundo, porque, por él, ahí que seguiría. Es urgente trabajar con mucho más ahínco con las telomerasas que parece que intervienen decisivamente en el proceso de envejecimiento. Leo que la telomerasa es una enzima de las células, una proteína, que las ayuda a mantenerse vivas al agregar ADN a los telómeros (extremos de los cromosomas). Cada vez que una célula se multiplica, los telómeros pierden una cantidad pequeña de ADN y se acortan. Con el transcurso del tiempo, los cromosomas se dañan y las células mueren.

Ley de vida que te lleva a la jubilación primero y a la muerte después. Algún día el humano vencerá eso, pero ya en la actualidad lo ha vencido bastante sin entrar todavía en el fondo de la cuestión a tope, sólo con medicamentos, buena alimentación y ejercicio físico (también es recomendable el mental del que los médicos suelen olvidarse cuando me parece que está claro que la juventud está en un cerebro bien vivo, no tanto en los avíos de un gimnasio).

El cerebro de Joaquín es jovial, dicharachero, es un tío simpático, muy necesario hoy en día, una mente que debería ser declarada de interés general en estas calendas de depresiones, suicidios, ansiedades y angustias. La fuerza de la ilusión de este joven de 41 años que se tiene que retirar del balón profesional por culpa de un ser cruel y odioso llamado tiempo, seguro que puede más que el disgusto que sentirá ahora, contra su voluntad, al tener que abandonar los campos de juego, en general, y también la alegría que da entrar en el estadio de Heliópolis al contemplar el verde esperanza unido al blanco de la paz, ambos colores nos llevan al sosiego y la placidez.

Joaquín es una persona mediática para bien de todos porque a nadie le amarga el dulce de una sonrisa sincera y estimulante junto a unas palabras divertidas que a algunos les parecerán típicas del andaluz que cuenta chistes, pero mejor eso que los nacionalismos cargados de odio que se tienen que refugiar en supuestas señas de identidad repletas de frustración, complejos y violencias. La personalidad de Joaquín es una gota de agua fresca en este valle de lágrimas, lo es en el vestuario y lo es ante las cámaras y los micrófonos. Y conste que el hombre no ha ganado más dinero del que gana porque no ha querido, recuérdese que se vino nada menos que de Florencia al Betis a pesar de las ofertas de la Fiorentina y que en lugar de por el Valencia pudo fichar por el Madrid.

Joaquín no tiene que escalar rascacielos para reivindicar la ilusión y la alegría, le basta con un regate, una internada por la banda o una salida ingeniosa ante la opinión pública. No se hubiera ido a no ser porque las piernas pesan demasiado aunque se cuide uno al máximo. El mozo sesentón del rascacielos es capaz de llegar muy alto y sin embargo se resiste a currar hasta los 64 años. Supongo que anhelará llegar a las estrellas para que peor sea la caída. Joaquín no se caerá nunca, cambia de oficio, ahora va a seguir reivindicando el trabajo y la vida logrando que millones de personas se vengan arriba cuando estén saturadas de líos y malestares.