Jorge Javier Vázquez apuesta por lo insultón, Belén Esteban no tiene apuesta

La nueva etapa que comienza en las tardes de Telecinco y que protagoniza Jorge Javier Vázquez en modo ‘soy el salvador y sin mí no tenéis nada que hacer’ es un canto al mal gusto, al tono grueso y faltón, al chiste barriobajero e insultante. Si bien es cierto que esto es algo que le ha funcionado bien al presentador a lo largo del tiempo, esta vez no está demasiado claro el asunto, es posible que la catástrofe que se viene gestando alrededor del formato ‘Sálvame’ se consume pronto. La fuga de espectadores es un hecho y eso es algo muy complicado de solucionar.

Jorge Javier Vázquez intenta tirar del carro y los índices de audiencia siguen siendo los mismos. A esto se le llama inercia y es pronto para saber si será suficiente o no para detener la sangría de espectadores. Por otra parte, Belén Esteban ya tiene un programa propio. Una castaña pilonga que ha tenido un estreno bastante flojo en todos los sentidos, igual de malo que parecen ser los gazpachos que se venden con su nombre (según la OCU son bastante flojitos). No sabe qué hacer, ni qué decir. Interpreta el papel de sí misma y eso, a estas alturas, tiene el mismo interés que un debate sobre las vacunas contra la Covid moderado por Paz Padilla. Existe un vídeo que circula en las redes en el que la señora Esteban afirma saber leer, sumar, restar, multiplicar y dividir. No sabemos si se sabe todas las tablas o solo llega a la del seis, no sabemos si comprende algo de lo que lee, pero lo que si conocemos es su incapacidad para ligar una frase con otra sin cometer un atropello con el lenguaje como víctima. Este curriculum (que ella misma dicto en su momento) dice mucho de ella y del que la contrata para hacer un programa.

La apuesta, en definitiva, es ir probando con lo que había (los pesos pesados) y con caras nuevas, hasta dar con la solución. Eso y la zafiedad y el mal gusto. Pero es incomprensible puesto que las redes arden pidiendo la desaparición de Belén Esteban de la programación, con golpes de todo tipo dirigidos a Jorge Javier Vázquez, con la acumulación de críticas que parecen transversales a toda la cadena y que afecta, incluso, a los informativos (parecen, a estas alturas, boletines de sucesos). Por ejemplo, el fiasco que está suponiendo Secret Story: La Casa de los Secretos debería ser suficiente para que dieran una vuelta a una forma de hacer televisión que parece haber perdido toda posibilidad de seguir adelante.

En definitiva, todo sigue igual con alguna cara nueva salpicando la pantalla (Adela González es una de ellas y la más atractiva), el mismo morbo enfermo que genera la casquería de la tragedia, incultos haciendo caja sin pegar un palo al agua y una audiencia que aguanta carros y carretas porque no parecen saber que existe una vida más allá de la televisión basura.

El reino de los analfabetos parece que se derrumba sin remedio aunque aguantan los últimos bastiones agarrados a una gallina que no pone huevos de oro hace mucho tiempo.

Por cierto, pronto hablaré de ese posible escándalo que tiene que ver con un supuesto delito de «descubrimiento y revelación de secretos», con una trama de escuchas e investigaciones ilegales. La policía bautizó todo este movimiento de investigación Operación Deluxe y dará mucho juego. Ya lo verán.