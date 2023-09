Jorge Javier Vázquez tocado y hundido. Adiós al breve Cuentos Chinos

Jorge Javier Vázquez se ha pegado un batacazo importante con su programa Cuentos Chinos. Empezó mal, sin saber qué estaba presentando, cosechando índices ridículos de audiencia, y ha terminado como no podía ser de otra forma. Tele5 ha cancelado el programa de un modo fulminante. Es posible que este sea el gran fracaso de Jorge Javier Vázquez, el fracaso de toda su carrera. Por su parte, Ana Rosa Quintana va camino de llegar a la misma meta. Posiblemente, le buscarán una ubicación distinta antes de que sea demasiado tarde. A ella no se la quitarán de encima de un día para otro; el peso de esta mujer en la cadena es muy importante. La Mirada Crítica, programa de mañana, se ha visto superada por el programa de La 1 y arrasada por Aruseros. Y, por si era poco, lo de GHVIP se está convirtiendo en un calvario y una acumulación de datos que van de mal en peor.

Sea como sea, en Tele5 han cometido un error de bulto porque han confiado demasiado en la capacidad de convocatoria de los presentadores y lo que era realmente importante era el formato. Sí, ni siquiera Jorge Javier Vázquez era más importante que Sálvame. No lo han sabido ver en esa cadena.

No parece que nada vaya bien en Tele5 respecto a las audiencias. Y eso significa menos ingresos y una capacidad de maniobra mucho menor que la que tuvo hasta hace unos meses. Mal panorama; corto horizonte que no va a cambiar salvo cambios radicales y no cambios de caras o de horarios.

El ocaso del presentador es evidente. Ha pasado siempre y esta no iba a ser una excepción. El ocaso de Ana Rosa Quintana se ve venir. Y, también, el de una cadena que lo tuvo todo y todo lo perdió a causa de egos descomunales que se comieron la gallina de los huevos de oro.