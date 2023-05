Jorge Javier Vázquez y Sálvame ¿unas torres que se derrumban para siempre?

En el mismo momento en el que Jorge Javier Vázquez dijo (en directo, durante la emisión de Sálvame) que el programa que presenta es de rojos y maricones y que el que quisiera lo podía ver y el que no quisiera podía no hacerlo; en ese instante, Jorge Javier picó billete hacia un destino que nadie conoce y que él no puede ni siquiera intuir.

La historia de la televisión está llena de casos de presentadores famosísimos que, de un día para otro, cayeron en el profundo olvido. Algunos casos parecían imposibles y no lo fueron. Y Jorge Javier Vázquez podría ser uno más. Ya veremos. Pero que no se equivoque el señor Vázquez al hacer el diagnóstico de lo que le está pasando porque ni se prescinde de él por ser rojo y maricón ni nada parecido. Lo que ha pasado es que al decir eso se ancló al sectarismo, lo que ha pasado es que alguien dedicado a la comunicación (en concreto al entretenimiento) no debe hacer un programa para unos pocos dejando a muchos fuera, lo que ha pasado es que mezclar el chismorreo con la ideología no suele funcionar bien. No se puede presumir de ser un defensor de las libertades y meterse en una trinchera para demolerlas en nombre de un colectivo o de un grupo que, por otra parte, no sabemos si están en el saco de Jorge Javier Sánchez. Hay rojos que detestan Sálvame y gais que se sienten en las antípodas de su presentador.

Cuando Jorge Javier Vázquez dijo que él hacia un programa para rojos y maricones no fue capaz de entender que el poder es una cosa muy distinta a lo que él cree tener. No hay duda de que este hombre tiene enorme influencia sobre un tipo de personas, no hay duda. Pero el poder es el conjunto de enormes cantidades de dinero, enorme poder de convocatoria, enorme falta de escrúpulos y presencia en la política de alto nivel. Y contra eso es difícil pelear. Imposible una lucha entre iguales. No ha resistido ni un asalto el presentador de Tele5.

Jorge Javier Vázquez ha creído estar por encima del bien y del mal. No lo está. Jorge Javier Vázquez ha creído que era imprescindible. No lo es, ni él ni nadie. Jorge Javier Vázquez creyó que podía trazar líneas rojas sin entender que ya las han trazado por él hace mucho tiempo. Jorge Javier Vázquez ha perdido contacto con la realidad. Como esos políticos que tanto ha criticado.

Ya veremos cómo acaba todo esto aunque, tal vez, estemos ante la caída de una alta torre que parecía intocable. Ya veremos.