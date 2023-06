José Joaquín Gallardo presentó el martes ‘Sevilla, la ciudad más amada’, su primer libro

Persona muy popular en nuestra ciudad y gran abogado. José Joaquín Gallardo fue durante años el decano del colegio de este colectivo y ahora que cuenta con un poco más de tiempo nos deleita con su primer libro, que como no podía ser de otra forma, es una obra dedicada íntegramente a la ciudad que le vio nacer. Muchos de los artículos periodísticos que integran esta obra son literarias declaraciones de amor del autor a Sevilla y sus tradiciones, especialmente la Semana Santa y la Feria.

Quienes le conocemos bien, sabemos que Gallardo pone a todo lo que hace mucho cariño y entrega, y más en esta nueva aventura a la cual le acompañaron grandes amigos del gremio y de la sociedad sevillana. En el libro también aparecen artículos sobre la Justicia con mayúsculas, la Constitución y el fundamental papel de los Abogados en la sociedad de nuestros días. No puede faltar en la obra de José Joaquín el recuerdo a personas que durante su mas de veinte años de decanato, han dejado huella en su vida profesional y personal.

En el tercer capítulo del libro se recogen obituarios escritos por el sobre personas muy queridas por él, desde el cardenal Carlos Amigo Vallejo a su maestro en la abogacía Manuel Rojo Cabrera o la influencer Elena Huelva, cuya historia le impresionó. Todo ello completado con más de cien fotografías de otro decano, pero de los fotógrafos: nada más y nada menos que el maestro Manuel Olmedo, cuarta generación de fotógrafos sevillanos, que ama por igual a Sevilla y a la fotografía.

Me quedo con unas palabras que pronunció en la presentación el pasado 13 de junio; en esta recopilación de artículos periodísticos hay mucho de mí mismo, más que meras opiniones. No me gusta mentir y ni tan siquiera alterar la realidad, quizás por mi frustrada vocación periodística. Mis escritos son fidedignos y tan de verdad como yo mismo. En cada artículo queda reflejado algo de mí intimidad cuyo único valor radica en que, a buen seguro, coincide con sucedidos o pensamientos de otras muchas personas y probablemente de muchos lectores de este libro. Si muchos sentimos y pensamos igual, es seguro que estamos en el camino de la verdad.”

El libro “Sevilla ,la ciudad más amada editado por Sevillapress ediciones consta de 38 piezas con formato periodístico, que - según la editorial -permiten la lectura de cualquiera de ellas de forma no continuada ya que abordan temas o asuntos independientes los unos de los otros. En concreto son 12 obituarios de personalidades sevillanas y 26 artículos periodísticos ahora recopilados en la obra. José Joaquín Gallardo Rodríguez ha sido Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde 1995 hasta 2019, renovando el cargo hasta en cinco elecciones y sumando por tanto 24 años de mandato en el decanato. En los más de tres siglos del Colegio nadie había logrado revalidar el cargo de decano más allá de los primeros cinco años, siendo Gallardo el primero en conseguirlo al ser muy querido y valorado por sus compañeros de profesión. Tras tan dilatado periodo, optó por no presentarse más a la reelección. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla es un prestigioso abogado y un eficaz defensor de la Abogacía, a la que ha servido con abnegada y encomiable entrega a sus compañeros.

Durante su largo mandato ha sido testigo y artífice de una importante transformación de la abogacía y del Colegio de Abogados, que presidió con tanto éxito. El lema de sus casi cinco lustros de decanato fue, sin duda, el de servir en todo lo posible a los abogados, a la Justicia y a Sevilla. Un libro que les recomiendo para estos días de calor y verano que tenemos ya en todo lo alto. Gracias José Joaquín y mi enhorabuena por este regalo que hará delicias de muchos sevillanos. Ahora lo importante es comprarlo en librerías o en redes sociales y Amazon.