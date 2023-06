José Luis Sanz y Florentino Pérez

Ha sido atisbar la Alcaldía de Sevilla y todo ha empezado a brillar como una patena. No sé si será Florentino Pérez, cuya empresa es la que tiene adjudicada esos y otros servicios en Tomares, pero ha sido llegar Sanz y besar el santo.

Entre el éxtasis, la capitalidad de Sevilla y la defección de Kichi, no pierden un segundo y prestos se han aligerado para desalojar a esa Comunidad llamada “Arco Iris”. La que se había instalado en la Sierra de Cádiz, y cuyo único pecado ha sido elevar la facturación de las Farmacias del lugar, agotando las reservas de viagra. Paz y amor.

La diferencia entre España y USA es la ausencia de separación de poderes, la falta de elección directa del Presidente y el derecho natural que emanó del Sur de los Estados Unidos, por el cual, un conjunto de colonos podría constituirse en comunidad de destino, derechos y deberes.

Fue así como Bhagwan Shree Rajneesh, (al que Occidente llamó Osho), creó la primera experiencia de comuna. Respiraban el yoga dinámico, la danza y el amor libre. Algo impensable mientras se barnizan los asientos de nuestra santa carrera oficial. Unico pasaporte de entrada: -La Visa Oro y no dar positivo en la prueba del SIDA.

Ellos eligieron Wasco en Oregón. Pero si lo reflexionan, la selva más propicia para enmarcar, no podía ser más que Cádiz, donde mandan los vientos y aun el runruneo del amor libre detrás del oficial que fingimos ante el señorito. No en vano, -no muy lejos- se alzó Seisdedos en Casas Viejas o el General Riego en Las Cabezas. El anarquismo es la esencia de nardo del árabe andaluz, aunque sobre él hayan prosternado los hoteles Utopía.

Es la era del trayecto con multa, que no hay polvo sin gatillazo, ni viento que no arruine la playa.

La comuna Arco Iris fue expulsada en esta semana de ediles estrenando. Y lo fue cuando muchos nos encontrábamos haciendo los petates para solazarnos allende los helechos a primeros de Julio. Yo ya había comprado hasta la tienda de campaña y encargué un anuncio en Tinder. A mi farmaceútica de confianza mi panda le encargó varias cajas de protector solar factor 30 y pastillitas azules. “Os regalo unos inhaladores”, nos dijo, como si intuyera algún ahogo. Prohibidos paraguas o colchones.

Pero no pudo ser. Nos rodea la derecha. Esa que no gobierna, pero que ya va soplando. Nos cercan los jueces, las puñetas, el orden universal y hasta el vigía de Occidente. Todo aquello que se hundió con John Dos Passos y su enemistad de trinchera con Hemingway. Y, de fondo, Hades y el océano.

Lo sorprendente es que nadie proteste. No sé qué mal produce el retorno a la inocencia. La vuelta atrás al esplendor en la hierba. Qué norma puede negar el baño de salitre al solo vestido de la luna.

Me derrito por una colonia de ácratas en medio de los bosques gaditanos. Las pócimas que ya son medicinales y los collares de ajos. Quizás alguna dentadura de tiburón y que no falte el altar de adoración a alguna efigie de virgen negra. Y mucho, muchísimo amor libre hasta saciarnos.

Me dirán que nada tiene que ver la inmemorial Sevilla con la Sierra gaditana. Pero si se fijan ha sido el mismo milagro que el de Tomares sin telesférico. José Luis Sanz ha venido para quedarse. Ya veremos si le acompaña Florentino Pérez. Y una última cosa, me dicen que un crespón negro emergió, apenas unos segundos, en San Telmo...