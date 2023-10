José Manuel Cuaresma: joven y romántico

Vive solo en el campo con unas ochenta cabras, un border collie llamado Campos y un gato atigrado con dos esmeraldas por ojos. En los tiempos que vivimos, un chaval como él es un verdadero tesoro. No le gusta el dinero, detesta la ambición y que se adultere el cante. “Una encina no puede dar melocotones”, dice, denunciando a quienes destrozan el tesoro de lo clásico para enriquecerse. “Un fandango de Rebollo o Rengel son obras de arte y no deberían servir de experimentos”, se lamenta. Cuando él canta, ceñido siempre a los cánones, se le ilumina la cara del azul de Huelva y es un libro abierto, un libro de cante jondo. Es increíble lo que sabe de cante, con sus años, y, sobre todo, lo que ama a esta música. Los de su edad piensan en dar un pelotazo, pero a él le interesan más las cosas del alma, el pellizco jondo, la lealtas a la tradición del cante añejo y el respeto a los mayores.

No ve su futuro trabajando en una empresa ni cantando o tocando en los escenarios. Se ve solo haciendo quesos de cabra en su finca, aunque confiesa que anda preocupado porque el campo nunca ha estado tan mal. “Si esto no cambia, y me cuesta decirlo, será imposible vivir de las cabras y no me veo haciendo otra cosa que no sea esto”. El cantaor El Cabrero es uno de sus referentes, al que adora. Se entristece hablando del maestro, ya retirado e ingresado en una residencia de su pueblo, del que se lo sabe todo. Dice que su amor por el campo es anterior a su encuentro con el singular artista de Aznalcóllar. “De niño me venía solo a la finca de mi abuela, desde Tharsis, porque me llamaba la naturaleza”, me dice con el pájaro de la emoción posado en su cara.

Casi llora hablando de sus vivencias con el genial guitarrista onubense Niño Miguel, del que guarda como un tesoro sus ratos con él en la finca o en la residencia de Tharsis donde estuvo ingresado mucho tiempo. “Para mí era un genio, el genio de la guitarra”. Lo dice un chaval de 24 años, que vio siempre la guitarra de su padre en la casa familiar. Lo dice en el campo, lejos de la contaminación, con sus cabras tomando el sol, el border collie oliéndome las manos y el sol yéndose bañado en oro viejo por encima de un cerro. Allí lo dejé, en el campo, en su pueblo, una de las almas más puras y flamencas que conozco. Estando con él, uno piensa que no está todo perdido en nuestra tierra.