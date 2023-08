José Manuel Soto se pasa de la raya y no pasa nada

No escucho las canciones de José Manuel Soto porque no me gusta lo que hace. Pero eso es irrelevante puesto que me pasa con la mayoría de los cantantes que conozco. Así nos pasa a todos; al final nos gustan tres o cuatro y del resto podemos prescindir. Además, no suelo escuchar esas canciones en la radio y me hace pensar que no soy el único que piensa que este artista es bastante prescindible y mediocre. Su registro es muy reducido, muy opaco, falto de robustez; y una partitura exigente podría convertirse en un arma de destrucción masiva si este artista intentase estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, me encuentro con las cosas que escribe en redes sociales con bastante frecuencia y siempre para escandalizarme por su zafiedad, su grosería y el odio que rezuma en cada palabra.

Este hombre publicó hace unas horas un tuit que decía lo siguiente: “Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en @sanchezcastejon, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta q están de acuerdo con q España esté en manos de sus peores enemigos, q os jodan” . Es decir, Soto me llama hijo de la gran puta porque no pienso como él. Maravilloso. Y cree que eso es libertad de expresión. Además, se caga en el presidente del Gobierno y en su puta madre, algo que resulta grotesco. Al fin y al cabo, Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España y todos debemos ser respetuosos con él. Luego, en el momento de votar ya le decimos lo poco que nos gusta, pero con un voto y no con un tuit impresentable. Si estuviera hablando de Adolfo Suárez o de Aznar estaría diciendo lo mismo.