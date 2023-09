José Mercé y su libertad

Ha dicho el cantaor jerezano José Mercé en la Ser, que ha llegado a un momento de su carrera en el que se puede permitir “hacer lo que me dé la gana”. Siempre ha hecho lo que ha querido, desde sus principios de artista. Fue camaronero, luego se hizo mairenista, habló de Juan Mojama cuando casi no sabía quién era y desde hace un tiempo anda buscando pelotazos, temas que peguen, como Bisbal o Rosalía. Naturalmente que es libre de hacer lo que le dé la gana y parece que los aficionados al buen cante jondo pasan olímpicamente de lo que hace. Es un cantaor estupendo, con unas condiciones excelentes, innatas, para cantar y bailar. No vamos a discutir que lleva años de figura y que nos ha hecho vivir momentos inolvidables. Recuerdo una seguiriya del Marrurro en Paradas, que temblaron los cimientos de la Comarcal. Fue en honor de su hijo Curro. Aquel día pensé que sería la gran figura del cante clásico, el que tiraría del carro, como lo hizo Mairena veinticinco años antes. Pero no, se quedó en el camino. ¿Saben por qué? El maestro de los Alcores se echó a la espalda la responsabilidad de tirar del carro para devolverle al cante su dignidad.

Mercé no, sólo quería trabajo, éxitos y dinero. No es que eso fuera malo, pero enseguida me di cuenta de que no iba a ser el nuevo Mesías del cante jondo. Nadie puede obligar a un cantaor a llevar una determinada línea o que sea responsable con un arte tan del pueblo, un hecho diferencial de la rica cultura andaluza. No es de extrañar que los jóvenes en general no lo tengan como una referencia. Tienen a clásicos como Caracol, Vallejo, Pastora Pavón, Mairena, Morente, Lebrijano y Camarón. No a Mercé. Tampoco creo que le preocupe mucho, porque no tiene mentalidad de líder. Como es libre, quiere trabajo y dinero, y está en su derecho. Dice que se ha ganado el derecho a poder hacer lo que le dé la gana. Faltaría más. Lo hace, ¿no? Le va bien pero dudo que dentro de medio siglo se hable de él y su obra como hoy hablamos de Chacón, Pastora o Mairena. No creo que dentro de cincuenta años se hable de su bulería Confí de fuá, como hoy hablamos de la malagueña Del convento, las campanas, de la soleá de Charamusco o de los tangos del Gurugú. Cada artista se gana el derecho a estar o no estar. Mercé, ni está ni se le espera. ¡Pero es más feliz que un rucho!