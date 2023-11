Josefina Cruz Villalón y el Guadalquivir

Los hermanos Cruz Villalón no han perdido el tiempo. Pedro, fue catedrático de Derecho Político (de servidor y muchos más de mi promoción), y llegó a presidir el Tribunal Constitucional. Antonio arquitecto de prestigio, y Jesús catedrático de Derecho del Trabajo con el que he tenido el privilegio también de aprender. Josefina, de quien hoy nos ocupamos, es catedrática de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y también fue consejera en gobiernos de la Junta, pero lo notable, es su faceta académica.

Hace poco leí, por puro gusto y curiosidad, una publicación suya: “La intervención del hombre en la Ría y las Marismas del Guadalquivir”.

Analiza con rigor académico, como ha variado el entorno de las marismas a ambas márgenes del Río y le reubica a uno un montón de conceptos desordenados que tenía en la cabeza y se los coloca justo en su sitio. En el artículo explica de forma sencilla y clara como se desecaron las marismas. Nos explica Josefina también, lo que es una veta, una duna móvil, un lucio, un almajo o una corta; un elenco de términos que hemos oído mil veces pero que no tenemos correctamente archivados en su sitio. Al terminar de leerlo, no les digo más: cogí la moto y me fui por la Carretera del Práctico que discurre pegada a la margen izquierda de nuestro Río, a contemplar lo que Josefina describía en su artículo

Tenía antaño el Guadalquivir, como dice Josefina, tres “brazos divagantes”. La trifurcación comenzaba aguas abajo de la Puebla del Río y la conformaban: el Brazo del Este, a la izquierda; el Brazo de la Torre a la derecha, y el central. Después, ya a la altura de Trebujena, los tres volvían a unirse en el central, hasta Sanlúcar. Lo que de tierra quedaba, entre el caño central y el de la Torre, era Isla Mayor, con la Isla Mínima incluida. El terreno entre el principal y el Brazo del Este, era Isla Menor.

Los meandros sinuosos que daban lugar a esta triada fluvial, fueron unidos en sus partes más estrechas por cortas: canales hechos por el hombre, para que el agua “acortase” por ellos, y al no fluir por el meandro, éste se secaba. De esta forma, el río se encauzó por el brazo central, que se ensanchó, lógicamente, al recibir toda el agua de los brazos laterales, y ganó en calado, favoreciendo enormemente la navegación. Los navegantes de la Carrera de Indias ya se quejaban, porque desde la Barra de Sanlúcar a la Casa de Contratación de Sevilla, tenían que subir 128 Km de sinuoso rio, lleno de bajos, lo que obligaba a alijar las naves en Sanlúcar, para quitarles calado, aumentando el pillaje y los costes del transporte. Tres veces naufragó la Capitana de la Flota de Nueva España en nuestro Río después de haber cruzado con éxito el Atlántico. Con estas intervenciones, el cauce de la ría se ha reducido a 75 Kms. más rectilíneos. Las islas dejaron de serlo orográficamente, aunque conserven su denominación. El Río no se desborda ya sobre ellas y la marisma que albergan, dejó de inundarse. La Isla Mayor se conservó más salvaje, con su llanura inmensa, de un metro de desnivel máximo, entre la parte más baja de un lucio y la más alta de una veta. Esa falta de desnivel en todo el estuario, motiva que el Río sea Ría, y tenga mareas, porque el agua entra del mar por la desembocadura, y su corriente alterna en horas de subida y bajada, haciendo de Sevilla, puerto de mar, no fluvial.

La Isla Menor se industrializó, o más bien se agri-culturarizó, albergando inmensidades arroceras regadas por el cercano Guadalquivir, que evita que la salinidad natural perjudique las cosechas.

Por último, el límite sur de las marismas del margen derecho del Guadalquivir, el antiguo Lacus Ligustinus romano, por el que navegaban las galeras en tiempos, lo conforma la lengua de arena que va desde la ría de Huelva, a la Punta del Malandar en Sanlúcar de Barrameda: la linde sur de Doñana. La verdad, es un placer cuando llega una señora como Josefina te ordena la casa y te deja además un perfume de intelectualidad y rigor académico, que es, para un servidor, una de las formas más palpables de sentir placer.