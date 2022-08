Jóvenes, mayores, pantallas y malestares

Cuatro horas de media diaria están los jóvenes enganchados a Internet, más en concreto, a las redes sociales. Añadamos las series en las plataformas de pago –cada quien tiene una, hay una burbuja de series-, TV en general, cine, wasap, calle... ¿Cuándo estudia este personal? ¿Cuándo trabaja? Por supuesto, hay quien lo lleva todo para delante y esos serán los que se salven de la quema de esta sociedad, si es que sobreviven a tanto frenesí. “Houston, tenemos un problema”, ojalá todos fueran como aquel problema de 1970 en el Apolo 13 que se solventó y la frase pasó a la historia erróneamente porque la verdadera fue: “hemos tenido un problema aquí”.

El problema de hoy y del mañana no es nuevo pero sí es nuevo. Existe una crisis interna, no sabemos exactamente adónde vamos, toda la individualidad creativa del ser humano se nos ha venido encima multiplicada por seis cifras por el tema de la globalización digital. Las sociedades son complejas y más que lo van a ser. Una auténtica lluvia de lava en forma de mensajes nos ha caído encima, no existe Dios sino multitud de dioses, y el humano, empezando por los jóvenes, creo que sufre un vacío interno terrible. Internet es una forma de distraerse, ahora bien, para enfrentarse a esa droga hace falta una preparación previa que evite que te posea. El ranking de los diez influencers en España está formado por personas la mayoría de las cuales no sólo son perfectamente prescindibles, desde el punto de vista cognitivo, sino que resultan dañinas para la formación del ser humano.

Los grandes ideales e ideas del siglo XX no han sido sustituidas por nada sólido, únicamente se ha producido una explosión de miles de corrientes de todo tipo, entre las que existen auténticas majaderías y propuestas acientíficas elevadas a rango de norma. Lo que está sucediendo es que las excepciones se han convertido en reglas y que estamos en un orden aparente que es un caos con efectos perversos en las almas y las mentes de las personas. He aquí el actual “malestar de la cultura”, una cultura a la que no le importa por regla general la labor de los grandes hombres y mujeres de la Historia sino el aplauso de la ignorancia. Veo programas en la televisión (Tele 5 sobre todo) que proyectan la impresión de una sociedad decadente, la sociedad que sale con el rabo entre las piernas de Afganistán, llevándose consigo toda su maravillosa tecnología, incapaz de vencer la ignominia de unos desarrapados de mente estrecha, pero que tienen algo que nosotros no tenemos: ilusión, esperanza, empuje, confianza en sí mismos. No necesitan tanto saber tecnológico, con unas chilabas, unos turbantes, unos rifles, algunos cañones y sobre todo con una estrategia, les ha bastado para mandarnos a la venta del nabo. Serán muy represores pero nos han ganado una guerra a los buenos, unos buenos podridos por dentro, empezando por Estados Unidos al que muchos de nuestros jóvenes y menos jóvenes perseguimos imitar y admiramos. Ese EEUU ya no existe, por favor.

En septiembre tendremos en la Universidad de Sevilla los exámenes correspondientes por último año, el que viene serán en julio. Quien no ha aprobado en junio no aprueba en julio, salvo escasas excepciones. Pero es que tampoco aprueba en septiembre, los jóvenes están enganchados a una vida que de tan llena que está se encuentra muy vacía. Y los adultos no sabemos cómo remediarlo.