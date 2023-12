Juan Manuel Moreno se sube el sueldo y el PP se muestra contrario a la subida del SMI

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, verá incrementado su sueldo el año que viene en un 18,8 por ciento, así, pasará a cobrar 87.333 euros al año (antes 71.667 euros anuales). De este modo, según justifican en la Junta, se equipara el sueldo de Moreno Bonilla al de la mayoría de responsables autonómicos. El resto de altos cargos de la Administración andaluza cobrarán hasta un 15 por ciento más. La medida aún se encuentra en fase de borrador de decreto ley, que es lo que ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno. Se aprobará en el Parlamento en fechas próximas. Muy bien.

El problema que esto genera no existe. Tampoco estamos hablando de un desfalco o algo parecido; no estamos hablando de un sueldo abusivo. En la empresa privada muchos cobran esa cantidad sin tener una responsabilidad parecida a la que puede tener un presidente autonómico y, por ejemplo, Moreno cobrará un 5 por ciento menos que los portavoces de los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz, que perciben 91.929 euros, según dicen en la Junta. Tampoco es una cosa como para tirarse por la ventana que no se haya publicado como se han hecho en otras Comunidades Autónomas que lo habían incluido en los presupuestos regionales; han intentado que pasara desapercibido porque estas cosas siempre generan problemas.

El verdadero problema es que el PP (y, por tanto, el señor Moreno Bonilla) está en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional que supone un puñado de euros, que representaría en su sueldo un porcentaje irrelevante. A ese tipo de actitudes se les puede calificar como falta de decencia; no se puede negar unas migajas cuando tu mesa está repleta de alimentos y exquisitas bebidas.

Por si era poco, hoy hemos conocido que el viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, dejan sus cargos en la cartera de Sanidad. No va bien el final de año para el presidente andaluz. De esto ya les hablo mañana.